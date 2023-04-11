Прем'єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні та розкрив зміст

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього увійдуть кулемети та патрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з українським колегою Денисом Шмигалем.

Глава канадського уряду зазначив, що його країна вже понад рік надає Україні військову допомогу. Українським захисникам передали танки, бронетранспортери, боєприпаси та інше озброєння.

"Сьогодні ми оголошуємо, що зброї буде ще більше. Ми відправляємо 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Це допоможе Збройним силам України продовжувати захищати свою свободу та боротися за територіальну цілісність України", - зазначив Трюдо.