ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні та розкрив зміст

Новость на русском →
Оттава, Вівторок 11 квітня 2023 20:30
Прем'єр Канади анонсував новий пакет військової допомоги Україні та розкрив зміст Фото: Джастін Трюдо, прем'єр Канади (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього увійдуть кулемети та патрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з українським колегою Денисом Шмигалем.

Глава канадського уряду зазначив, що його країна вже понад рік надає Україні військову допомогу. Українським захисникам передали танки, бронетранспортери, боєприпаси та інше озброєння.

"Сьогодні ми оголошуємо, що зброї буде ще більше. Ми відправляємо 21 тисячу автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв. Це допоможе Збройним силам України продовжувати захищати свою свободу та боротися за територіальну цілісність України", - зазначив Трюдо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шмигаль сьогодні, 11 квітня, перебуває з візитом у Канаді.

Під час своєї поїздки він хотів обговорити постачання Україні бронетехніки та боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Джастін Трюдо Денис Шмигаль Допомога Україні Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року