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Генштаб ухвалить рішення про контрнаступ в останній момент, - Данілов

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Київ, Вівторок 11 квітня 2023 11:10
Генштаб ухвалить рішення про контрнаступ в останній момент, - Данілов Фото: секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний штаб ЗСУ самостійно ухвалювати рішення про контрнаступ українських військ. Таке рішення буде прийняти в останній момент.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Данілов прокоментував "витік" секретних документів Пентагону та повідомлення ЗМІ про те, що Україні довелося змінити деякі військові плани після цього.

"Спецслужби повинні бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи", - сказав він.

Водночас секретар РНБО наголосив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб буде приймати рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня видання The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує можливий витік секретної інформації про стан української армії та плани США і НАТО щодо підтримки України.

Пізніше видання CNN заявило, що Україна змінила деякі військові плани через "витік" документів.

Варто зазначити, що Міноборони України наголошує, що про контрнаступ ЗСУ офіційно можуть говорити лише президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ.

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