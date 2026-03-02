"Ядерна парасолька" Франції: ще дві країни ведуть переговори з Парижем

Прем'єри Польщі та Швеції Дональд Туск та Ульф Крістерссон підтвердили переговори з Францією щодо "ядерної парасольки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT та заяву Туска в X.
Читайте також: "Із задоволенням прийняв би": Зеленський про ядерну зброю від Британії та Франції
Шведський прем'єр заявив, що Париж ініціює поглиблений діалог з низкою країн НАТО задля посилення захисту Європи за допомогою ядерної зброї Франції.
"Швеція готова брати участь у важливих переговорах разом з іншими країнами", - наголосив він.
Туск написав, що Польща веде переговори з Францією та групою найближчих європейських союзників щодо програми вдосконаленого ядерного стримування.
"Ми озброюємося разом із нашими друзями, щоб наші вороги ніколи не наважилися на нас напасти", - йдеться у його заяві.
Нагадаємо, Bloomberg писало, що Макрон наказав збільшити кількість ядерних боєголовок в арсеналі Франції - країна більше не буде розкривати дані про кількість ядерного арсеналу.
За словами французького лідера, Франція зміцнює ядерне співробітництво з європейськими країнами, зокрема, Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Бельгією, Грецією, Швецією і Данією.
Агентство повідомило, що ЄС стикається з найскладнішою безпековою ситуацією з часів холодної війни. Війна в Україні зруйнувала уявлення про стабільність на континенті, а президент США Дональд Трамп поставив під сумнів зобов'язання перед НАТО та ЄС.
Нагадаємо, Франція допускає розміщення своєї ядерної зброї на території союзників, щоб замістити озброєння США у Європі. Макрон заявив, що почав стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту за допомогою французької ядерної зброї.
Нещодавно німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та Франція ведуть переговори щодо європейського ядерного стримування.
Тим часом польський президент Кароль Навроцький заявив, що Польща повинна створити власну ядерну зброю, адже знаходиться "на межі збройного конфлікту".