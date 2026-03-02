"Ядерна парасолька" Франції: ще дві країни ведуть переговори з Парижем

Шведський прем'єр заявив, що Париж ініціює поглиблений діалог з низкою країн НАТО задля посилення захисту Європи за допомогою ядерної зброї Франції.

"Швеція готова брати участь у важливих переговорах разом з іншими країнами", - наголосив він.

Туск написав, що Польща веде переговори з Францією та групою найближчих європейських союзників щодо програми вдосконаленого ядерного стримування.

"Ми озброюємося разом із нашими друзями, щоб наші вороги ніколи не наважилися на нас напасти", - йдеться у його заяві.

Що передувало

Нагадаємо, Bloomberg писало, що Макрон наказав збільшити кількість ядерних боєголовок в арсеналі Франції - країна більше не буде розкривати дані про кількість ядерного арсеналу.

За словами французького лідера, Франція зміцнює ядерне співробітництво з європейськими країнами, зокрема, Німеччиною, Польщею, Нідерландами, Бельгією, Грецією, Швецією і Данією.

Агентство повідомило, що ЄС стикається з найскладнішою безпековою ситуацією з часів холодної війни. Війна в Україні зруйнувала уявлення про стабільність на континенті, а президент США Дональд Трамп поставив під сумнів зобов'язання перед НАТО та ЄС.