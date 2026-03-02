RU

"Ядерный зонтик" Франции: еще две страны ведут переговоры с Парижем

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Премьеры Польши и Швеции Дональд Туск и Ульф Кристерссон подтвердили переговоры с Францией по "ядерному зонтику".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT и заявление Туска в X.

Читайте также: "С удовольствием принял бы": Зеленский о ядерном оружии от Британии и Франции

Шведский премьер заявил, что Париж инициирует углубленный диалог с рядом стран НАТО для усиления защиты Европы с помощью ядерного оружия Франции.

"Швеция готова участвовать в важных переговорах вместе с другими странами", - подчеркнул он.

Туск написал, что Польша ведет переговоры с Францией и группой ближайших европейских союзников по программе усовершенствованного ядерного сдерживания.

"Мы вооружаемся вместе с нашими друзьями, чтобы наши враги никогда не решились на нас напасть", - говорится в его заявлении.

Что предшествовало

Напомним, Bloomberg писало, что Макрон приказал увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале Франции - страна больше не будет раскрывать данные о количестве ядерного арсенала.

По словам французского лидера, Франция укрепляет ядерное сотрудничество с европейскими странами, в частности, Германией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией.

Агентство сообщило, что ЕС сталкивается с самой сложной ситуацией в области безопасности со времен холодной войны. Война в Украине разрушила представление о стабильности на континенте, а президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязательства перед НАТО и ЕС.

 

Ядерное оружие в ЕС

Напомним, Франция допускает размещение своего ядерного оружия на территории союзников, чтобы заместить вооружение США в Европе. Макрон заявил, что начал стратегические обсуждения по защите всего континента с помощью французского ядерного оружия.

Недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия и Франция ведут переговоры о европейском ядерном сдерживании.

Между тем польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна создать собственное ядерное оружие, ведь находится "на грани вооруженного конфликта".

