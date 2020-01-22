Белый дом опубликовал документы о блокировке военной помощи Украине

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Документы, опубликованные на 192 страницах, были обнародованы в рамках закона о свободе информации

Административно-бюджетное управление при президенте Соединенных Штатов опубликовало документы, касающиеся блокировки военной помощи Украине администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неправительственную организацию American Oversight.

В документах фигурирует ответственная чиновница Пентагона Элейн МакКастер, заместитель директора Административно-бюджетного управления Майкл Даффи, другие чиновники, а также запросы офисов конгрессменов.

Документы, опубликованные на 192 страницах, были обнародованы в рамках закона о свободе информации. American Oversight направила несколько запросов в OMB, чтобы выяснить роль ведомства в приостановлении военной помощи Украине в рамках попытки президента Трампа оказывать давление на Украину для начала политического расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Опубликованные документы говорят о том, что подготовительная работа по заморозке помощи Украине, вероятно, велась еще до разговора президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа от 25 июля.

В частности, 24 июля Даффи получил специальный меморандум по Украине.

"Мы будем готовы ответить на любые ваши вопросы и с удовольствием их обсудим, если потребуется", - написал официальный представитель Управления Пол Денаро Даффи.

Напомним, ранее близкий соратник адвоката президента США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп угрожал Владимиру Зеленскому заморозить всю американскую помощь, если не будет открыто расследование против Байдена.

Кроме того, в Конгрессе Соединенных Штатов обнародовали новые доказательства в деле импичмента Дональда Трампа. Доказательства будут предоставлены судебному комитету Палаты представителей для передачи в Сенат вместе со статьями об импичменте. В частности, в США опубликовали переписку партнера Джулиани с Луценко, Аваковым и Бакановым.