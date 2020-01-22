Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" освободили из российской колонии

Фото: Рустем Ваїтов (facebook com crimeansolidarity)

Рустема Ваитова и Нури Примова освободили из российского заключения

Двух фигурантов севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова и Нури Примова освободили из российского заключения. Об этом сообщает адвокат Эдем Семедляев, передает "Крым.Реалии",

Ваитов отбывал наказание в колонии города Курган.

"Рустем Ваитов выглядит как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму", - сказал адвокат,.

Ваитов стал первым крымским заключенным, арестованным после российской аннексии полуострова по "делу Хизб ут-Тахрир", который освободился, отбыв весь срок заключения.

Напомним, у политзаключенного Айдера Джеппарова, которого удерживают в СИЗО аннексированного Крыма, обнаружили опухоль, из-за этого у него есть жалобы на постоянную сильную зубную и головную боль.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре подконтрольный суд РФ в Крыму оставил Джеппарова и еще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" под стражей до 5 февраля.

До этого, 12 ноября, Киевский районный суд " оккупированного Симферополя продлил срок содержания под стражей шестерым фигурантами второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир".