ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" освободили из российской колонии

Новости » Общество     22.01.2020 - 13:25
Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" освободили из российской колонии
Фото: Рустем Ваїтов (facebook com crimeansolidarity)

Рустема Ваитова и Нури Примова освободили из российского заключения

Двух фигурантов севастопольской группы по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Ваитова и Нури Примова освободили из российского заключения. Об этом сообщает адвокат Эдем Семедляев, передает "Крым.Реалии",

Ваитов отбывал наказание в колонии города Курган.

"Рустем Ваитов выглядит как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму", - сказал адвокат,.

Ваитов стал первым крымским заключенным, арестованным после российской аннексии полуострова по "делу Хизб ут-Тахрир", который освободился, отбыв весь срок заключения.

Напомним, у политзаключенного Айдера Джеппарова, которого удерживают в СИЗО аннексированного Крыма, обнаружили опухоль, из-за этого у него есть жалобы на постоянную сильную зубную и головную боль.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре подконтрольный суд РФ в Крыму оставил Джеппарова и еще пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" под стражей до 5 февраля.

До этого, 12 ноября, Киевский районный суд " оккупированного Симферополя продлил срок содержания под стражей шестерым фигурантами второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир".

В аннексированном Крыму незаконно арестовали украинца за "госизмену" Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" может потерять слух, - адвокат
Новости Украины политзаключенныеХизб ут-Тахрир
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь