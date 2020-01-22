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Зеленский на форуме в Давосе назвал главную задачу Украины

Новости » Политика     22.01.2020 - 17:40
Зеленский на форуме в Давосе назвал главную задачу Украины
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский призвал участников форума стать "акционером успеха новой Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе назвал главную задачу Украины. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, главная задача Украины заключается в том, чтобы стать лидером Восточной и Центральной Европы.

"Какой по вашему мнению есть задача страны, которая потеряла часть своей территории и является далеко не самой богатой в Старом Свете? Стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы", - заявил Зеленский.

Также Владимир Зеленский призвал участников форума стать "акционером успеха новой Украины".

"Мы предлагаем вам всем стать акционером успеха новой Украины. Сегодня прагматичному миру не хватает чуда, а мировая экономика, которая находится на пороге нового глобального кризиса, нуждается в экономическом чуде. Украина - это именно то место, где случаются чудеса. И моя цель, чтобы в учебниках рядом с кейсами Сингапура и Южной Кореи появилась Украина… Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены…", - добавил он.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у місті Давос.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у місті Давос.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 22 січня 2020 р.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Зеленский должен выступить на форуме и встретиться с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

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