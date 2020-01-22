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Зеленский: Украине мало всемирной обеспокоенности

Новости » Политика     22.01.2020 - 17:36
Зеленский: Украине мало всемирной обеспокоенности
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, украинскому народу недостаточно защиты Украины со стороны международных организаций

В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине мало всемирной обеспокоенности в условиях войны с Россией. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе во время своего выступления, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинскому народу недостаточно защиты Украины со стороны международных организаций

"Шестой год в моей стране идет война, шестой год, как Россия аннексировала часть территорий, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, которые должны его защищать. Мир объединился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли этого украинцам?... Достаточно ли украинцам всемирной обеспокоенности? Этого мало, и это правда", - заявил Зеленский.

РБК-Украина ранее писало, что Зеленский провел первую встречу на полях форума в Давосе. Президент встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc и попросил больше инвестировать в аграрную сферу Украины.

Напомним, форум в Давосе стартовал 21 января и продлится до пятницы, 24 января. Тема встречи в этом году: "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир". Обсуждения сессии коснутся таких ключевых тем, как "сохранение планеты", "общество и будущее труда", "технологии на благо", "справедливые экономики", "здоровое будущее".

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