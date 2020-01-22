ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский объявил о налоговых каникулах для иностранных инвесторов

Новости » Политика     22.01.2020 - 17:59
Зеленский объявил о налоговых каникулах для иностранных инвесторов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам президента, к приватизации готовы 500 предприятий

Президент Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По этом президент добавил, что в начале весны в Украине стартует программа приватизации.

"В начале весны стартует программа приватизации. На сегодня 500 предприятий готовы. В первые два года всем инвесторам, которые придут в приватизацию 10 млн долларов и выше, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете платить пять лет налог на прибыль. Добро пожаловать!", - заявил он.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у місті Давос.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у місті Давос.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 22 січня 2020 р.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что главная задача Украины заключается в том, чтобы стать лидером Восточной и Центральной Европы. Также Владимир Зеленский призвал участников форума стать "акционером успеха новой Украины".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Зеленский должен выступить на форуме и встретиться с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Зеленский на форуме в Давосе назвал главную задачу Украины Зеленский на форуме в Давосе: главное
Новости Украины Владимир Зеленскийприватизация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь