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В Китае число заболевших вирусной пневмонией превысило 570 человек

Новости » В мире     23.01.2020 - 07:22
В Китае число заболевших вирусной пневмонией превысило 570 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

22 января был выявлен 131 новый случай заражения пневмонией

Число человек, заболевших новым типом коронавируса в 25 провинциях Китая, достигло 571. Об этом сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения, передает РБК-Украина со ссылкой на Хinhua.

Отмечается, что 22 января был выявлен 131 новый случай заражения пневмонией и 257 новых предполагаемых случаев заболевания.

По состоянию на полночь среды, в стране было зарегистрировано 17 случаев смерти от пневмонии. Все они произошли в провинции Хубэй. Умершим от вируса было от 48 до 89 лет.

В общей сложности были найдены 5897 человек, которые имели тесные контакты с больными. Среди них 969 человек были освобождены от медицинского наблюдения, еще 4928 человек находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, государственный комитет по делам здравоохранения Китая подтвердил 473 случая заболевания новым коронавирусом. Жертвами вирусной пневмонии в Китае стали 17 человек.

Как известно, в декабре в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку нового вируса. По состоянию на утро 22 января жертвами вируса стали девять человек. Более 400 человек в 13 китайских провинциях заражены новым коронавирусом.

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