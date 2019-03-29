Выборы 2019: главные новости дня

Выборы 2019 состоятся уже в это воскресенье, синоптики обещают теплую погоду в день выборов, а Центризбирком предостерегает от использования штампов "Выбыл" на бюллетенях. Подробнее о главных новостях за 29 марта - в материале РБК-Украина.

29 марта последний день агитации перед выборами

Согласно закону Украины о выборах, за два дня до проведения голосования, а также в день голосования, до закрытия избирательных участков, запрещается распространение результатов социологических опросов об электоральных предпочтениях. Кроме того, сегодня, 29 марта, последний день проведения агитации перед выборами. В 00:00 30 марта проведение агитации запрещается.

СБУ перед выборами пресекла деятельность курируемых из РФ экстремистов

Служба безопасности Украины прекратила деятельность экстремистского объединения, которым руководили с территории РФ. По данным спецслужбы, группировка планировала воспользоваться повышением политической активности населения во время выборов для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Координировал деятельность банды гражданин США Рустам Ташбаев, уроженец РФ, бывший курсант Калининградского высшего военно-морского училища, которого в 2015 году выдворили из Украины за подрывную деятельность.

В ЦИК напомнили, что в бюллетени включены 39 кандидатов

В Центральной избирательной комиссии заявили, что заявления кандидатов в президенты об отказе от участия в выборах после 7 марта не имеют никаких правовых последствий. Таким образом, все 39 кандидатов являются включенными в избирательный бюллетень.

Кроме того, в ЦИК отметили, что внесение изменений в бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения Центризбиркома запрещается.

В день выборов в Украине ожидается до +18

В день выборов, 31 марта, по информации синоптиков, в Украине ожидается от +12 до +18 градусов тепла. В частности, в Киеве в день президентских выборов ожидается солнечная и теплая погода - до +17 градусов.

В Донецкой области смогут проголосовать 47 тыс. военных

В Донецкой области принять участие в голосовании на выборах смогут 47 тыс. военнослужащих, для этого создано 65 избирательных участков в базовых лагерях военных формирований.

В Кремле назвали условие для признания выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание Россией итогов выборов в Украине зависит от их результатов. Песков также заявил, что в Кремле не намерены давать оценку предвыборной кампании в Украине.

Пограничники предупредили о возможных очередях в аэропортах Киева

Из-за прибытия в Украину международных наблюдателей за выборами и иностранных журналистов, по данным пограничников, в аэропортах Киева могут возникнуть очереди.

Фото: сообщение на сайте Госпогранслужбы

ЕС ожидает, что выборы в Украине будут демократичными

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли рассчитывает, что выборы в Украине будут демократичными и что наблюдатели смогут зафиксировать все возможные нарушения в избирательном процессе.

ОПОРА назвала регионы, в которых наибольшее число граждан, изменивших место голосования

Больше всего украинцев, которые изменили место голосования, зарегистрированы в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской областях и в городе Киеве.

Кроме того, по данным ОПОРЫ, в течение всего избирательного процесса Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Олег Ляшко и Владимир Зеленский проводили самые активные агитационные кампании.