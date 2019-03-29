ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названы топ-5 областей, из которых изменили место голосования

Новости » Выборы 2019    29.03.2019 - 14:35
Названы топ-5 областей, из которых изменили место голосования
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего место голосования изменили более 315 тыс. избирателей

Больше всего украинцев, которые изменили место голосования на выборах 2019, имеют избирательный адрес в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской областях и в городе Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Гражданской сети ОПОРА.

Сообщается, в Донецкой области изменили место голосования 63 869 избирателей, в Луганской области - 28 834 избиратели, в Днепропетровской области - 20 438 избирателей, в Киеве - 18 932 избиратели и во Львовской области - 16 387 избирателей.

Зато больше всего людей определило своим местом для голосования Киев - 48 507 избирателей. Также многие избиратели придут на новые избирательные участки в Киевской области - 26 755 избирателей, в Донецкой области - 25 377 избирателей, в Днепропетровской области - 23 925 избирателей и в Харьковской области - 23 312 избирателей.

Названы топ-5 областей, из которых изменили место голосованияНазваны топ-5 областей, из которых изменили место голосованияРанее РБК-Украина писало, что процедурой временного изменения места голосования на очередных выборах Президента Украины в 2019 году воспользовались 315 725 избирателей.

После этого в Министерстве юстиции Украины объяснили, что попасть в список избирателей во время выборов президента Украины после 25 марта можно через суд. Однако сделать это можно было до 28 марта. Подобные дела суд решает в течение двух дней.

Отметим, место голосования меняется на период одних конкретных выборов. Если будет объявлен второй тур выборов, эту процедуру придется повторить. Сделать это нужно будет до 18:00 15 апреля.

В аэропортах из-за выборов ожидаются очереди В день выборов в Украине будет тепло и солнечно
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко голосованиевыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь