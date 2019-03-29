ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ОПОРА назвала кандидатов, которые наиболее активно проводили агитацию

Новости » Выборы 2019    29.03.2019 - 15:03
ОПОРА назвала кандидатов, которые наиболее активно проводили агитацию
Фото: Петр Порошенко и Юлия Тимошенко (коллаж РБК-Украина)

Агитация этих кандидатов активно проводилась фактически во всех областях Украины

Перед выборами 2019 в течение всего избирательного процесса Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Олег Ляшко и Владимир Зеленский проводили активные агитационные кампании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что с точки зрения охвата агитационными материалами и мероприятиями два топ-кандидаты - это Петр Порошенко и Юлия Тимошенко

Сообщается, что интенсивность агитационной кампании существенно возросла в марте. Агитационные кампании этих кандидатов охватывали все регионы Украины (кроме временно оккупированных регионов) и включали сочетание всех возможных форм агитации. Правда, Зеленский концентрировался больше на медийной агитации и распространении визуальной политической рекламы, чем на публичных встречах с избирателями.

"Агитационная активность остальных кандидатов носила более избирательный характер по методам и территориального охвата. Больше трети кандидатов (16 из 39) не проводили полноценных избирательных кампаний, несмотря на то, что многие из них обеспечили себе существенное представительство в составе избирательных комиссий различных уровней",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 29 марта, последний день агитации, перед первым туром президентских выборов в Украине, который состоится 31 марта. Согласно закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

РБК-Украина писало, что публичные заявления кандидатов на пост президента Украины относительно отказа от баллотирования после 7 марта не имеют никаких правовых последствий.

 

Названы топ-5 областей, из которых изменили место голосования ЕС ожидает демократичных выборов в Украине
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко агитациявыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь