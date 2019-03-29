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В Донецкой области смогут проголосовать 47 тыс. военных

Новости » Выборы 2019    29.03.2019 - 11:22
В Донецкой области смогут проголосовать 47 тыс. военных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Для этого были созданы 65 специальных участков

В день выборов в Украине 31 марта проголосовать в Донецкой области смогут 47 тыс. украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гражданской сети "ОПОРА".

Как отмечается, для этого было создано 65 избирательных участков в базовых лагерях военных формирований, которые сегодня несут стражу на передовой.

Сообщается, что наблюдатели ОПОРЫ получили разрешения вести наблюдение на специальных избирательных участках в зоне проведения Операции объединенных сил.

В Донецкой области смогут проголосовать 47 тыс. военных

Ранее сообщалось, что участки были созданы в зоне проведения Операции объединенных сил, именно там, где воинские части находятся вне населенных пунктов, а военные выполняют свои боевые задачи и не могут проголосовать по месту своей дислокации.

РБК-Украина писало, что на оккупированном Донбассе объявили "мобилизацию", чтобы не допустить местных жителей на выборы в Украине.

По данным украинской разведки, спецслужбы России готовят серии провокаций на избирательных участках в восточных регионах Украины, граничащих с временно оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей Украины.

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