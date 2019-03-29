ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня последний день агитации перед первым туром выборов

Новости » Выборы 2019    29.03.2019 - 08:20
Сегодня последний день агитации перед первым туром выборов
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вести агитацию запрещено за день до выборов и непосредственно в день голосования

Сегодня последний день агитации перед первым туром президентских выборов в Украине, который пройдет 31 марта. Такие нормы содержатся в статье 57 "О выборах президента Украины".

Согласно закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Агитация перед повторным голосованием начинается с дня, следующего после назначения повторного голосования, и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

Отметим, президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) допустила к выборам 44 кандидата, однако до 7 марта пять человек добровольно отказались от участия в выборах. Таким образом, в бюллетенях будут фамилии 39 кандидатов.

Официальные результаты первого тура объявят до 10 апреля, если ни один из кандидатов не наберет более 50%, объявят второй тур, который пройдет 21 апреля. Его результаты обнародуют до 1 мая, инаугурация президента состоится до 3 июня.

Также накануне Центризбирком отметил, что будет сообщать оперативную информацию о явке на выборах 31 марта трижды: по состоянию на 11:00, на 15:00 и по состоянию на 20:00.

 

В день голосования будут дежурить 10 воздушных судов, - ГСЧС В НАПК назвали имена 17 кандидатов в президенты с нарушениями в финотчетах
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко выборыагитацияЗакон
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь