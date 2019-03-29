Сегодня последний день агитации перед первым туром выборов

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вести агитацию запрещено за день до выборов и непосредственно в день голосования

Сегодня последний день агитации перед первым туром президентских выборов в Украине, который пройдет 31 марта. Такие нормы содержатся в статье 57 "О выборах президента Украины".

Согласно закону, предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.

Агитация перед повторным голосованием начинается с дня, следующего после назначения повторного голосования, и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

Отметим, президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) допустила к выборам 44 кандидата, однако до 7 марта пять человек добровольно отказались от участия в выборах. Таким образом, в бюллетенях будут фамилии 39 кандидатов.

Официальные результаты первого тура объявят до 10 апреля, если ни один из кандидатов не наберет более 50%, объявят второй тур, который пройдет 21 апреля. Его результаты обнародуют до 1 мая, инаугурация президента состоится до 3 июня.

Также накануне Центризбирком отметил, что будет сообщать оперативную информацию о явке на выборах 31 марта трижды: по состоянию на 11:00, на 15:00 и по состоянию на 20:00.