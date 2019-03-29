ЕС ожидает демократичных выборов в Украине

Фото: Хьюг Мингарелли (РБК-Украина)

Мингарелли отметил, что за два дня до выборов никто не знает, кто победит

Международные партнеры Украины ожидают, что выборы в Украине будут демократичными, и что наблюдатели смогут зафиксировать все возможные нарушения в избирательном процессе. Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мингарелли отметил, что ЕС ожидает конкурентные выборы в Украине поскольку за два дня до выборов никто не знает, кто победит и каков будет результат.

"Это доказательство того, что Украина демократична. Мы хотели бы, что эти выборы подтвердят и укрепят демократический характер Украины", - сказал Мингарелли.

По его словам, большое число наблюдателей смогут зафиксировать любое нарушение.

"И уже вечером 21 апреля мы будем иметь президента, который представляет желание и выбор большинства украинцев. Граждане Украины заслуживают демократических выборов", - подчеркнул посол.

Ранее посол США в Украине Мари Йованович заявила, что США ожидают от Украины свободных и справедливых президентских выборов, которые состоятся 31 марта.

В то же время пресс-секретарь Путина заявил, что признание итогов выборов в Украине российской стороной зависит "от того, как они пройдут".