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В Кремле назвали условия признания выборов в Украине

Новости » Выборы 2019    29.03.2019 - 11:55
В Кремле назвали условия признания выборов в Украине
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Признание выборов в Украине зависит "от того, как они пройдут"

Признание итогов выборов в Украине российской стороной зависит "от того, как они пройдут". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Песков отметил, что в Кремле не намерены давать оценку предвыборной кампании в Украине. В то же время он добавил, что признание итогов выборов "будет зависеть от того, как они пройдут".

"Я оставил бы без комментариев вопрос о том, возможно ли признание нелегитимными итогов выборов. Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы. Мы же не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись", - подчеркнул Песков.

Отметим, ранее стало известно, что в Государственную Думу РФ внесен проект заявления о непризнании итогов выборов президента Украины.

Напомним, президент Петр Порошенко считает, что инициатива Государственной думы России о непризнании выборов 2019 "подтверждает истинную позицию и демонстрирует, для чего она пыталась отправить своих наблюдателей".

"Когда кто-то вносит в Государственную думу РФ законопроект о непризнании выборов в Украине - это просто означает, что они думают, что это территория Российской Федерации. Они мыслят в идиологема "единого народа", - заявил он.

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