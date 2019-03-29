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Вибори 2019: головні новини дня


Вибори в Україні призначені на 31 березня

Вибори 2019 відбудуться вже в цю неділю, синоптики обіцяють теплу погоду в день виборів, а Центрвиборчком застерігає від використання штампів "Вибув" на бюлетенях. Детальніше про головні новини за 29 березня - в матеріалі РБК-Україна.

29 березня останній день агітації перед виборами

Згідно з законом України про вибори, за два дні до проведення голосування, а також в день голосування, до закриття виборчих ділянок, забороняється розповсюдження результатів соціологічних опитувань про електоральні уподобання. Крім того, сьогодні, 29 березня, останній день проведення агітації перед виборами. В 00:00 30 березня проведення передвиборної агітації забороняється.

СБУ перед виборами припинила діяльність керованих з РФ екстремістів

Служба безпеки України припинила діяльність екстремістського об'єднання, яким керували з території РФ. За даними спецслужби, групування планувало скористатися підвищенням політичної активності населення під час виборів для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Координував діяльність банди громадянин США Рустам Ташбаев, уродженець РФ, колишній курсант Калінінградського вищого військово-морського училища, якого в 2015 році видворили з України за підривну діяльність.

У ЦВК нагадали, що в бюлетені включені 39 кандидатів

У Центральній виборчій комісії заявили, що заяви кандидатів у президенти про відмову від участі у виборах після 7 березня не мають жодних правових наслідків. Таким чином, всі 39 кандидатів є включеними в виборчий бюлетень.

Крім того, у ЦВК відзначили, що внесення змін у бюлетені з використанням штампа "Вибув" без рішення Центрвиборчкому забороняється.

У день виборів в Україні очікується до +18

У день виборів, 31 березня, за інформацією синоптиків, в Україні очікується від +12 до +18 градусів тепла. Зокрема, в Києві в день президентських виборів очікується сонячна і тепла погода - до +17 градусів.

В Донецькій області зможуть проголосувати 47 тис. військових

В Донецькій області взяти участь у голосуванні на виборах зможуть 47 тис. військовослужбовців, для цього створено 65 виборчих дільниць у базових таборах військових формувань.

У Кремлі назвали умову для визнання виборів

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що визнання Росією підсумків виборів в Україні залежить від їх результатів. Пєсков також заявив, що в Кремлі не мають наміру давати оцінку передвиборної кампанії в Україні.

Прикордонники попередили про можливі чергах в аеропортах Києва

Через прибуття в Україну міжнародних спостерігачів за виборами і іноземних журналістів, за даними прикордонників, в аеропортах Києва можуть виникнути черги.

Фото: повідомлення на сайті Держприкордонслужби

ЄС очікує, що вибори в Україні будуть демократичними

Глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі розраховує, що вибори в Україні будуть демократичними і що спостерігачі зможуть зафіксувати всі можливі порушення у виборчому процесі.

ОПОРА назвала регіони, в яких найбільше число громадян, що змінили місце голосування

Найбільше українців, які змінили місце голосування, зареєстровані в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Львівській областях та в місті Києві.

 

Крім того, за даними ОПОРИ, протягом всього виборчого процесу Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко та Володимир Зеленський проводили найактивніші агітаційні кампанії.

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