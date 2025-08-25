Вулиця майже повністю знищена: відео наслідків атаки РФ на Піщане у Сумській області

Ворог постійно атакує Суми та область

Нагадаємо, що у неділю ввечері, 24 серпня, росіяни масовано атакували Суми дронами. В місті нарахували щонайменше 10 прильотів.

У Сумському районі після чергових російських атак виникли проблеми зі світлом. Без світла також залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад.

У ніч на 18 серпня російські війська обстріляли Сумську область, потрапивши по житлових кварталах і об’єктах цивільної інфраструктури. У Шосткинській громаді постраждав житловий сектор: пошкоджено будинки та господарські споруди, виникли масштабні пожежі, які ліквідували, жертв немає.

Також обстріли торкнулися Сумського державного університету - один із корпусів зруйновано. Крім того, зафіксовані влучання по інших цивільних об’єктах у регіоні.

Нагадаємо, 15 серпня дрон-камікадзе влучив у ринок у центрі Сум, а 10 серпня був зафіксований удар по будівлі Сумської ОВА.