Вулиця майже повністю знищена: відео наслідків атаки РФ на Піщане у Сумській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря в Telegram.
"Так виглядає атака по Піщанському старостату - вулиця майже повністю знищена. На жаль, постраждали п’ятеро людей", - повідомив Кобзарь.
Внаслідок атаки п’ятеро місцевих мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Мешканці розповідають про понад десять влучань російських безпілотників, які діяли під час атаки.
На місці події працюють екстрені служби: медики надають допомогу постраждалим, рятувальники розбирають завали й перевіряють територію на предмет небезпеки.
Правоохоронні органи розпочали розслідування інциденту та збирають докази для кваліфікації дій агресора відповідно до чинного законодавства. Постраждалим надають необхідну підтримку та консультації.
Нагадаємо, що у неділю ввечері, 24 серпня, росіяни масовано атакували Суми дронами. В місті нарахували щонайменше 10 прильотів.
У Сумському районі після чергових російських атак виникли проблеми зі світлом. Без світла також залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад.
У ніч на 18 серпня російські війська обстріляли Сумську область, потрапивши по житлових кварталах і об’єктах цивільної інфраструктури. У Шосткинській громаді постраждав житловий сектор: пошкоджено будинки та господарські споруди, виникли масштабні пожежі, які ліквідували, жертв немає.
Також обстріли торкнулися Сумського державного університету - один із корпусів зруйновано. Крім того, зафіксовані влучання по інших цивільних об’єктах у регіоні.
Нагадаємо, 15 серпня дрон-камікадзе влучив у ринок у центрі Сум, а 10 серпня був зафіксований удар по будівлі Сумської ОВА.