Російський дрон вдарив по будівлі Сумської ОВА

Ворожий дрон 10 серпня вдарив по Сумській ОВА. Адмінбудівля була пошкоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Як повідомляють, сьогодні вранці російський безпілотник завдав удару по даху будівлі Сумської обласної державної адміністрації в центрі міста. За інформацією, постраждалих немає. Росія системно атакує адміністративні та цивільні об'єкти, намагаючись тиснути на місцеве населення та посіяти паніку. Через це влада закликає мешканців і гостей Сумщини під час повітряних тривог уникати перебування поблизу адміністративних будівель і важливих об'єктів інфраструктури.