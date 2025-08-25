RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Улица почти полностью уничтожена: видео последствий атаки РФ на Песчаное в Сумской области

Фото: оккупанты массированно обстреляли Песчаное (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: РБК-Украина

Ночью 25 августа российские войска совершили обстрел Песчаного в Сумской области. Пять человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря в Telegram.

"Так выглядит атака по Песчанскому старостату - улица почти полностью уничтожена. К сожалению, пострадали пять человек", - сообщил Кобзарь.

 

В результате атаки пятеро местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Жители рассказывают о более десяти попаданиях российских беспилотников, которые действовали во время атаки.

На месте происшествия работают экстренные службы: медики оказывают помощь пострадавшим, спасатели разбирают завалы и проверяют территорию на предмет опасности.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента и собирают доказательства для квалификации действий агрессора в соответствии с действующим законодательством. Пострадавшим оказывают необходимую поддержку и консультации.

 

 

Враг постоянно атакует Сумы и область

Напомним, что в воскресенье вечером, 24 августа, россияне массированно атаковали Сумы дронами. В городе насчитали не менее 10 прилетов.

В Сумском районе после очередных российских атак возникли проблемы со светом. Без света также осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин.

В ночь на 18 августа российские войска обстреляли Сумскую область, попав по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. В Шосткинской громаде пострадал жилой сектор: повреждены дома и хозяйственные постройки, возникли масштабные пожары, которые ликвидировали, жертв нет.

Также обстрелы коснулись Сумского государственного университета - один из корпусов разрушен. Кроме того, зафиксированы попадания по другим гражданским объектам в регионе.

Напомним, 15 августа дрон-камикадзе попал в рынок в центре Сум, а 10 августа был зафиксирован удар по зданию Сумской ОГА.

