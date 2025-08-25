Улица почти полностью уничтожена: видео последствий атаки РФ на Песчаное в Сумской области

Ночью 25 августа российские войска совершили обстрел Песчаного в Сумской области. Пять человек пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря в Telegram.
"Так выглядит атака по Песчанскому старостату - улица почти полностью уничтожена. К сожалению, пострадали пять человек", - сообщил Кобзарь.
В результате атаки пятеро местных жителей получили ранения различной степени тяжести.
Жители рассказывают о более десяти попаданиях российских беспилотников, которые действовали во время атаки.
На месте происшествия работают экстренные службы: медики оказывают помощь пострадавшим, спасатели разбирают завалы и проверяют территорию на предмет опасности.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента и собирают доказательства для квалификации действий агрессора в соответствии с действующим законодательством. Пострадавшим оказывают необходимую поддержку и консультации.
Напомним, что в воскресенье вечером, 24 августа, россияне массированно атаковали Сумы дронами. В городе насчитали не менее 10 прилетов.
В Сумском районе после очередных российских атак возникли проблемы со светом. Без света также осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин.
В ночь на 18 августа российские войска обстреляли Сумскую область, попав по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. В Шосткинской громаде пострадал жилой сектор: повреждены дома и хозяйственные постройки, возникли масштабные пожары, которые ликвидировали, жертв нет.
Также обстрелы коснулись Сумского государственного университета - один из корпусов разрушен. Кроме того, зафиксированы попадания по другим гражданским объектам в регионе.
Напомним, 15 августа дрон-камикадзе попал в рынок в центре Сум, а 10 августа был зафиксирован удар по зданию Сумской ОГА.