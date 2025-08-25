Улица почти полностью уничтожена: видео последствий атаки РФ на Песчаное в Сумской области

Враг постоянно атакует Сумы и область

Напомним, что в воскресенье вечером, 24 августа, россияне массированно атаковали Сумы дронами. В городе насчитали не менее 10 прилетов.

В Сумском районе после очередных российских атак возникли проблемы со светом. Без света также осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин.

В ночь на 18 августа российские войска обстреляли Сумскую область, попав по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. В Шосткинской громаде пострадал жилой сектор: повреждены дома и хозяйственные постройки, возникли масштабные пожары, которые ликвидировали, жертв нет.

Также обстрелы коснулись Сумского государственного университета - один из корпусов разрушен. Кроме того, зафиксированы попадания по другим гражданским объектам в регионе.

Напомним, 15 августа дрон-камикадзе попал в рынок в центре Сум, а 10 августа был зафиксирован удар по зданию Сумской ОГА.