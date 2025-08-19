Ворог атакував житловий будинок у Сумській громаді: є постраждалі
Близько опівночі ворог влучив дроном по житловому будинку у Піщанському старостаті Сумської громади. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.
"Близько години тому ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади. Від удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби.
Повітряні сили ЗСУ інформують, що в регіоні є загроза атаки безпілотниками - під ризиком Суми, Конотоп, Шостка, Недригайлів та деякі інші населені пункти.
Атака Сумської області 18 серпня
Як відомо, напередодні у Шосткинській громаді під російський удар потрапив житловий сектор. Вогонь охопив будинки та господарські будівлі. Пожежі загасили, обійшлося без постраждалих.
Також росіяни поцілили по Сумському державному університету. Зруйновано один з корпусів. Пожежу гасили аж до ранку.
Окупанти також влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, 15 серпня росіяни атакували ринок у центрі Сум дроном. Рятувальники ліквідували пожежу.
Повідомлялось також про ворожий удар по будівлі Сумської ОВА 10 серпня. На щастя, ніхто не постраждав.