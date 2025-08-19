Ворог атакував житловий будинок у Сумській громаді: є постраждалі

Близько опівночі ворог влучив дроном по житловому будинку у Піщанському старостаті Сумської громади. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.

"Близько години тому ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади. Від удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби.

Повітряні сили ЗСУ інформують, що в регіоні є загроза атаки безпілотниками - під ризиком Суми, Конотоп, Шостка, Недригайлів та деякі інші населені пункти.

Атака Сумської області 18 серпня

Як відомо, напередодні у Шосткинській громаді під російський удар потрапив житловий сектор. Вогонь охопив будинки та господарські будівлі. Пожежі загасили, обійшлося без постраждалих.

Також росіяни поцілили по Сумському державному університету. Зруйновано один з корпусів. Пожежу гасили аж до ранку.

Окупанти також влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.