ua en ru
Вт, 19 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ворог атакував житловий будинок у Сумській громаді: є постраждалі

Україна, Вівторок 19 серпня 2025 01:30
UA EN RU
Ворог атакував житловий будинок у Сумській громаді: є постраждалі Фото: росіяни регулярно обстрілюють Сумську область (DSN GOV UA)
Автор: Маловічко Юлія

Близько опівночі ворог влучив дроном по житловому будинку у Піщанському старостаті Сумської громади. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сумської ОВА.

"Близько години тому ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади. Від удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби.

Повітряні сили ЗСУ інформують, що в регіоні є загроза атаки безпілотниками - під ризиком Суми, Конотоп, Шостка, Недригайлів та деякі інші населені пункти.

Атака Сумської області 18 серпня

Як відомо, напередодні у Шосткинській громаді під російський удар потрапив житловий сектор. Вогонь охопив будинки та господарські будівлі. Пожежі загасили, обійшлося без постраждалих.

Також росіяни поцілили по Сумському державному університету. Зруйновано один з корпусів. Пожежу гасили аж до ранку.

Окупанти також влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 15 серпня росіяни атакували ринок у центрі Сум дроном. Рятувальники ліквідували пожежу.

Повідомлялось також про ворожий удар по будівлі Сумської ОВА 10 серпня. На щастя, ніхто не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Атака дронів
Новини
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія