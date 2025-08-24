У Сумах пролунали вибухи: регіон перебуває під атакою "Шахедів"

У ніч на неділю, 24 серпня, в українському місті Суми пролунали вибухи. Регіон перебував під атакою російських ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та "Суспільне".

За даними Повітряних сил, близько 02:00 у повітряному просторі Сумської області зафіксовано ворожі ударні дрони.

А вже о 02:46 "Суспільне" повідомило про вибухи у місті. Через 15 хвилин було чути повторні звуки вибухів.

Зауважимо, що станом на 03:30 про постраждалих чи руйнування не повідомлялось.

Оновлено о 04:00

За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, наслідки атак на місто з’ясовуються.

Водночас, за словами виконувача обов'язків міського голови Сум Артема Кобзаря, частина вибухів, які чули в місті, була поза межами Сумської громади.

У місті працюють вогневі групи. Попередньо, загиблих або поранених немає.

Нагадаємо, ввечері суботи, 23 серпня, російська армія традиційно запустила декілька груп ударних дронів. Ба більше, також попереджалось про загрозу балістичного удару. Вже о 01:14 24 серпня Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних дронів та балістики. Однак наразі нові групи безпілотників фіксуються у повітряному просторі України.

Обстріли Сумської області

У ніч на 18 серпня російські війська обстріляли Сумську область, потрапивши по житлових кварталах і об’єктах цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді постраждав житловий сектор: пошкоджено будинки та господарські споруди, виникли масштабні пожежі, які ліквідували, жертв немає.

Також обстріли торкнулися Сумського державного університету - один із корпусів зруйновано, вогонь гасили до ранку. Крім того, зафіксовані влучання по інших цивільних об’єктах у регіоні.