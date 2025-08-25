Суми перебувають під масованою атакою дронів: відомо про влучання та пожежу
Російська армія масовано атакує місто Суми ударними дронами типу "Шахед". Було чути звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзара.
"Зараз місто Суми знаходиться під однією з найбільших атак ворожих БПЛА. Ті вибухи, які ви чули попередні, це прольоти по одному із старостатів", - повідомив Кобзар.
За його словами, у місці влучання сталась пожежа. Про постраждалих не повідомлялось.
Він також попередив про повторну загрозу ударів БПЛА, тому місцевих жителів при можливості просять знаходитись в безпечних містах.
Оновлено о 01:00
Водночас, начальник Сумської ОВА Олег Григоров зауважив, що масована атака РФ по Сумщині триває майже добу.
"Знову ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади. Також є влучання на території Роменської громади", - повідомив він.
Попередньо в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється.
На місцях влучань - триває обстеження та ліквідація наслідків.
Ворожі атаки дронами
Нагадаємо, ввечері неділі, 24 серпня, російська армія знову запустила ударні дрони типу "Шахед" по території України. Вони заходили у повітряний простір України з північного напрямку.
Вже повідомлялось про вибухи у Харкові. Однак станом на 00:50 не повідомлялось про постраждалих чи руйнування.
Нагадаємо, що вночі 24 серпня, в українському місті Суми пролунали вибухи. Регіон перебував під атакою російських ударних дронів типу "Шахед".
За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, наслідки атак на місто з’ясовуються.