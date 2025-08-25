Суми перебувають під масованою атакою дронів: відомо про влучання та пожежу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзара.

"Зараз місто Суми знаходиться під однією з найбільших атак ворожих БПЛА. Ті вибухи, які ви чули попередні, це прольоти по одному із старостатів", - повідомив Кобзар.

За його словами, у місці влучання сталась пожежа. Про постраждалих не повідомлялось.

Він також попередив про повторну загрозу ударів БПЛА, тому місцевих жителів при можливості просять знаходитись в безпечних містах.

Оновлено о 01:00

Водночас, начальник Сумської ОВА Олег Григоров зауважив, що масована атака РФ по Сумщині триває майже добу.

"Знову ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади. Також є влучання на території Роменської громади", - повідомив він.

Попередньо в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється.

На місцях влучань - триває обстеження та ліквідація наслідків.



Ворожі атаки дронами

Нагадаємо, ввечері неділі, 24 серпня, російська армія знову запустила ударні дрони типу "Шахед" по території України. Вони заходили у повітряний простір України з північного напрямку.

Вже повідомлялось про вибухи у Харкові. Однак станом на 00:50 не повідомлялось про постраждалих чи руйнування.

