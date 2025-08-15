Удар по ринку в центрі Сум: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум дроном. Рятувальники ліквідували пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Сумській області у Facebook.
У ДСНС нагадали, що через російський удар на об'єкті цивільної інфраструктури почалася пожежа.
Рятувальники прибули на місце атаки і почали гасити пожежі. Через загрозу повторних ударів вони тимчасово переривали роботу.
Фото: наслідки удару РФ по Сумах (facebook.com/DSNSSUMY)
"Наразі всі осередки горіння ліквідовано", - зазначили в ДСНС.
При цьому постраждалих, за попередньою інформацією, немає.
Атака на Суми
Нагадаємо, російський дрон атакував центральний ринок у Сумах сьогодні, 15 серпня, ввечері.
Голова Сумської ОВА Олег Григоров після атаки оприлюднив відео, на якому можна було помітити сильну пожежу.
При цьому в Міністерстві оборони Росії заявили, що вони нібито не атакували Суми та інші українські міста.
Росіяни цинічно звинуватили Україну в провокації перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.