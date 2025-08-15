ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар по ринку в центрі Сум: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

Суми, П'ятниця 15 серпня 2025 21:01
UA EN RU
Удар по ринку в центрі Сум: рятувальники показали наслідки (фото, відео) Фото: Росія вдарила по ринку у Сумах (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум дроном. Рятувальники ліквідували пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Сумській області у Facebook.

У ДСНС нагадали, що через російський удар на об'єкті цивільної інфраструктури почалася пожежа.

Рятувальники прибули на місце атаки і почали гасити пожежі. Через загрозу повторних ударів вони тимчасово переривали роботу.

Фото: наслідки удару РФ по Сумах (facebook.com/DSNSSUMY)

"Наразі всі осередки горіння ліквідовано", - зазначили в ДСНС.

При цьому постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Атака на Суми

Нагадаємо, російський дрон атакував центральний ринок у Сумах сьогодні, 15 серпня, ввечері.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров після атаки оприлюднив відео, на якому можна було помітити сильну пожежу.

При цьому в Міністерстві оборони Росії заявили, що вони нібито не атакували Суми та інші українські міста.

Росіяни цинічно звинуватили Україну в провокації перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна в Україні Атака дронів
Новини
Трамп сказав, чого хоче від Путіна і що "не зробить його задоволеним"
Трамп сказав, чого хоче від Путіна і що "не зробить його задоволеним"
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія