Удар по ринку в центрі Сум: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, атакували ринок у центрі Сум дроном. Рятувальники ліквідували пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Сумській області у Facebook.

У ДСНС нагадали, що через російський удар на об'єкті цивільної інфраструктури почалася пожежа.



Рятувальники прибули на місце атаки і почали гасити пожежі. Через загрозу повторних ударів вони тимчасово переривали роботу.

Фото: наслідки удару РФ по Сумах (facebook.com/DSNSSUMY)

"Наразі всі осередки горіння ліквідовано", - зазначили в ДСНС.

При цьому постраждалих, за попередньою інформацією, немає.