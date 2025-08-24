ua en ru
У частині Сумського району перебої зі світлом через російські удари

Україна, Неділя 24 серпня 2025 22:59
У частині Сумського району перебої зі світлом через російські удари Ілюстративне фото: в Сумській громаді перебої зі світлом через атаку РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Сумському районі після чергових російських атак виникли проблеми зі світлом. Енергетики працюють над тим, щоб ліквідувати наслідки та відновити енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго" та керівника Сумської ОВА Олега Григорова.

"Шановні споживачі електроенергії! Перебої з розподілом електроенергії в частині Сумського району пов'язані з ударами армії рф по критичній інфраструктурі. Ми працюємо, а ви - будь ласка, зберігайте інформаційну тишу!", - сказано у повідомленні.

За даними Григорова, без світла внаслідок атаки РФ залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад

"Ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, коли це дозволить безпекова ситуація", - зазначив він.

Нагадаємо, що у неділю ввечері, 24 серпня, росіяни масовано атакували Суми дронами. В місті нарахували щонайменше 10 прильотів. Також у ніч на 24 серпня в місті на тлі атаки російських ударних безпілотників було гучно.

Також ми писали, що в ніч на 19 серпня росіяни влучили дроном по житловому будинку в Піщанському старостаті Сумської громади. В результаті удару почалася пожежа.

