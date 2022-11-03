Втеча чи провокація? Росіяни знімають прапори та блокпости: що відбувається у Херсоні

Евакуація через наступ ЗСУ

Напередодні окупаційна влада відзвітувала про завершення так званої евакуації праворуч від Дніпра. Вони також перекрили рух річкових таксі, барж та припинили роботу понтонної переправи.

"У зв'язку з завершенням евакуаційних заходів з території правобережжя Дніпра, а також посилення військової небезпеки та підвищення загроз мирному населенню, "адміністрація" Херсонської області ухвалила рішення тимчасово припинити рух цивільних транспортних засобів через Дніпро", - йдеться у заяві окупантів.

Також у мережі з'явились фото прострілених човнів на причалах у Херсоні.

Все це відбувається на тлі просування Збройних сил України правобережною частиною. Саме тут за останні тижні за кілька десятків кілометрів від обласного центру було деокуповано кілька населених пунктів.

І, схоже, противник настільки не впевнений у своїх силах втримати позиції, що було оголошено евакуацію на лівобережній частині Херсонської області. Зокрема, з селища Горностаївка вивезли колаборантів з сім'ями, медичний персонал та обладнання центральної районної лікарні. За даними Генерального штабу ЗСУ, з самого Херсона вивозяться архівні документи місцевої "адміністрації".

Як пишуть херсонські пабліки, окупаційне "міністерство охорони здоров'я" залишило санаторій "Медик" і, ймовірно, перебазувалося до Скадовська. Причому з будівлі зник російський триколор.

Підганяють росіян й Сили оборони України. Днями по базі на стадіоні "Спартак" було завдано прицільного удару, внаслідок якого було знищено системи протиповітряної оборони С-300. Ті, з яких ведуться постійні обстріли Миколаєва.

Те, що противник залишає захоплені території з награбованим майном, підтверджує українська розвідка. За її даними, росіяни намагаються вивезти навіть об'єкти сонячної генерації, виселяють жителів Херсонської області, а в їхніх будинках розміщують переодягнених військових.

Що з російськими прапорами?

Сьогодні у мережі з'явилися фото захопленої Херсонської обласної державної адміністрації, на якій уперше за кілька місяців немає російського прапора.

"Фото зроблено сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого… Херсон був, є і буде лише українським. І якщо не ми, то самі знімете свої ганчірки", - зазначив перший заступник голови ОДА Юрій Соболевський.

Фото: Херсонська ОДА без російського прапора (t.me/SobolevskyiYurii)

Місцеві пабліки стверджують, що російського триколору більше нема й на захопленій будівлі поліції. Крім того, окупанти спішно залишають блокпости.

Більше того, самі мешканці Херсона зривають прапори та навіть викладають відповідні відео в інтернет. На одному з них чоловік стверджує, що російські військові тікають з міста, тому "з неправильними прапорами роблять правильні речі".

Все-таки провокація?

Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи зникнення російських прапорів, закликає з обережністю оцінювати те, що відбувається. Оскільки противник готується до просування ЗСУ на Херсон.

"Це певні провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишено, що захід до них безпечний. Але враховуючи, що вони готувалися до вуличних боїв, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій. Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає і такі інформаційні вкидання, атаки", - пояснила вона.

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич дотримується схожої точки зору погляду. За його словами, окупанти створюють ілюзію того, що військових у місті поменшало, з метою ввести українців в оману. І закликає херсонців подбати про свою безпеку, підготувати тривожні валізки, запаси їжі та укриття.

А представник Головного управління розвідки Андрій Юсов наголошує, що росіяни проводять інформаційно-психологічну операцію, намагаючись видати бажане за дійсне.

"Вони готуються до оборони, перекидають живу силу і намагаються створити враження, що ось-ось підуть. Але про всяк випадок прапори знімають, бо в минулі рази, зокрема, під час визволення Харківської області, коли тікали так, що триколори забували, то "незручно виходило". Тому цього разу намагаються перестрахуватися", - зазначив він.

У будь-якому разі українські війська готуються до різних сценаріїв. Зрештою, Херсон та інші окуповані території будуть звільнені.

Що говорять на Заході

Новини про російську евакуацію не залишилися поза увагою на Заході. Експерти припускають, що росіяни готуються вийти з міста, хоча, як очікувалося раніше, мали окопатися в Херсоні напередодні українського наступу.

Зокрема, видання Sky News наводить цитати деяких "офіційних осіб" на умовах анонімності, які прогнозують, що президент Росії Володимир Путін зіткнеться з жорстким тиском, якщо місто доведеться залишити .

"Коли це станеться, ми можемо очікувати чергового сплеску гострої критики на адресу російського керівництва. Ключовим завданням для нас продовжуватиме відстежувати, як це впливає на довіру до Путіна", - зазначив один з чиновників.

При цьому мобілізовані, які прибувають до Херсона, погано оснащені та не підготовлені. За оцінками західних експертів, більшість командування вже відійшла за Дніпро, залишивши оборону своїх рубежів на деморалізовані з'єднання.

А міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні вкотре висловив упевненість у тому, що українським військам під силу звільнити місто. Оскільки їхня робота на цьому напрямі методична і вкрай ефективна.

"Я вірю, що вони мають можливість це зробити. І головне, українці вірять, що вони мають для цього можливості", - заявив він.