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Можлива провокація? Гуменюк пояснила, чому з Херсонської ОДА зник російський прапор

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Херсон, Четвер 03 листопада 2022 13:52
Можлива провокація? Гуменюк пояснила, чому з Херсонської ОДА зник російський прапор Фото: голова прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк (facebook com natusya humenyuk)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти можуть готувати провокації у Херсоні та області. Саме тому з будівлі Херсонської ОДА міг зникнути російський прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона попередила, що російські військові у Херсоні готуються до наступу ЗСУ, тому планують провокації. Зокрема, окупанти перевдягаються у цивільну форму.

Гуменюк зазначила, що зникнення російського триколору з будівлі Херсонської ОДА теж може бути частиною плану росіян.

"Це певні провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що захід в них безпечний. Але з огляду на те, що вони готувалися до вуличних боїв, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій. Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки", - пояснила речниця.

Гуменюк додала, що подібні провокації вже відбувалися у Херсоні. Окупанти намагалися створити враження, що нібито українські війська обстрілюють цивільне населення.

Нагадаємо, сьогодні у мережі з'явилися фото будівлі Херсонської ОДА, з якої зник російський прапор.

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