Побег или провокация? Россияне снимают флаги и блокпосты: что происходит в Херсоне

Эвакуация из-за наступления ВСУ

Накануне оккупационные власти отчитались о завершении так называемой эвакуации по правую сторону от Днепра. Они также перекрыли движение речных такси, барж и прекратили работу понтонной переправы.

"В связи с завершением эвакуационных мер с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, "администрация" Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр", - говорится в заявлении оккупантов.

Также в сети появились фото простреленных лодок на причалах в Херсоне.

Все это происходит на фоне продвижения Вооруженных сил Украины на правобережной части. Именно здесь за последние недели в нескольких десятках километров от областного центра были деоккупированы несколько населенных пунктов.

И, похоже, противник настолько не уверен в своих силах удержать позиции, что была объявлена эвакуация на левобережной части Херсонской области. В частности, из поселка Горностаевка вывезли коллаборантов с семьями, медицинский персонал и оборудование центральной районной больницы. По данным Генерального штаба ВСУ, из самого Херсона вывозятся архивные документы местной "администрации".

Как пишут херсонские паблики, оккупационное "министерство здравоохранения" покинуло санаторий "Медик" и, вероятно, перебазировалось в Скадовск. Причем со здания пропал российский триколор.

Подгоняют россиян и Силы обороны Украины. На днях по базе на стадионе "Спартак" был нанесен прицельный удар, в результате которого были уничтожены системы противовоздушной обороны С-300. Те, из которых ведутся постоянные обстрелы Николаева.

Тот факт, что противник оставляет захваченные территории с награбленным добром, подтверждает украинская разведка. По ее данным, россияне пытаются вывезти даже объекты солнечной генерации, выселяют жителей Херсонской области, а в их домах размещают переодетых военных.

Что с российскими флагами?

Сегодня в сети появились фото захваченной Херсонской областной государственной администрации, на которой впервые за несколько месяцев нет российского флага.

"Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", - отметил первый замглавы ОГА Юрий Соболевский.

Фото: Херсонская ОГА без российского флага (t.me/SobolevskyiYurii)

Местные паблики утверждают, что российского триколора больше нет и на захваченном здании полиции. Кроме того, оккупанты спешно покидают блокпосты.

Более того, сами жители Херсона срывают флаги и даже выкладывают соответствующие видео в интернет. На одном из них мужчина утверждает, что российские военные бегут из города, поэтому "с неправильными флагами делают правильные вещи".

Все-таки провокация?

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя пропажу российских флагов, призывает с осторожностью оценивать происходящее. Поскольку противник готовится к продвижению ВСУ на Херсон.

"Это определенные провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий. Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки", - объяснила она.

Руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич придерживается похожей точки зрения. По его словам, оккупанты создают иллюзию того, что военных в городе стало меньше, с целью ввести украинцев в заблуждение. И призывает херсонцев позаботиться о своей безопасности, подготовить тревожные чемоданчики, запасы еды и укрытия.

А представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подчеркивает, что россияне проводят информационно-психологическую операцию, пытаясь выдать желаемое за действительное.

"Они готовятся к обороне, перекидывают живую силу и пытаются создать впечатление, что вот-вот уйдут. Но на всякий случай флаги снимают, потому что в прошлые разы, в частности, во время освобождения Харьковской области, когда бежали так, что триколоры забывали, то "неудобно получалось". Поэтому на этот раз пытаются перестраховаться", - отметил он.

В любом случае украинские войска готовятся к разным сценариям. В конце концов, Херсон и другие оккупированные территории будут освобождены.

Что говорят на Западе

Новости о российской эвакуации не остались без внимания на Западе. Эксперты допускают, что россияне готовятся выйти из города, хотя, как ожидалось ранее, должны были окопаться в Херсоне в преддверии украинского наступления.

В частности, издание Sky News приводит цитаты некоторых "официальных лиц" на условиях анонимности, которые предрекают, что президент России Владимир Путин столкнется с жестким давлением, если город придется оставить.

"Когда это произойдет, мы можем ожидать очередного всплеска острой критики в адрес российского руководства. Ключевой задачей для нас будет продолжать отслеживать, как это влияет на доверие к Путину", - отметил один из чиновников.

При этом мобилизованные, которые прибывают в Херсон, плохо оснащены и не подготовлены. По оценкам западных экспертов, большая часть командования уже отошла за Днепр, оставив оборону своих рубежей на деморализованные соединения.

А министр обороны США Ллойд Остин сегодня в очередной раз выразил уверенность в том, что украинским войскам по силам освободить город. Поскольку их работа на этом направлении методична и крайне эффективна.

"Я верю, что у них есть возможность это сделать. И главное, украинцы верят, что у них есть для этого возможности", - заявил он.