Росіяни планують вивезти сонячні електростанції з Херсонської області до РФ, - розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"В окупованих районах Херсонської області рашисти оголосили про проведення "ревізії об’єктів сонячної генерації електроенергії". Якщо власники майна не з’являться у встановлені строки, щоб засвідчити своє право власності, майно буде "націоналізовано" (викрадене) та передане створеній окупантами фейковій компанії "гуп херсонобленерго". Потім майно планується вивезти на територію РФ", - сказано у повідомленні.

Окрім того, продовжується незаконна "евакуація" українців Херсонської області з правого берега Дніпра. Людям пропонують отримання так званих "житлових сертифікатів" на придбання житла в РФ, щоб заохотити до переїзду.

Зазначається, що в рамках "евакуації" місцевих примусово виселяють з квартир та будинків. У звільнене житло заселяються перевдягнені в цивільне російських військових. У місцевих відбирають автомобілі для використання загарбницькими військами.

Також повідомляється, що з херсонських інтернатів вивезли дітей на територію Криму. Наразі діти розміщені на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також у Крим перевезли ув’язнених херсонської колонії.

До того ж, за даними розвідки, місцевих жителів попереджають, що всі причали, навіть невеликі сільські, мають бути порожніми. У разі знаходження будь-яких плавзасобів, їх знищать або конфіскують.

Зазначається, що протягом кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, що розташовані на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку примушують їх розселяти. Крім того, російські військові самостійно шукають вільні приміщення для розселення.

ГУР повідомляє, що окупанти активно використовують дорогу через Арабатську Стрілку між Кримом та Херсонською областю. До 24 лютого зазначена дорога не використовувалась, так як була перекопана та мала рви. Після початку агресії інженерні підрозділи РФ відновили ґрунтову дорогу та транспортне сполучення, що дозволило зменшити маршрут з окупованого Криму до Херсонської, а в подальшому і Донецької областей орієнтовно на 120 км.