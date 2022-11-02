Окупанти "завершили евакуацію" з правого берегу Херсонської області і закрили мости
Так звана окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал окупаційної "влади" Херсонської області.
Також окупанти "ухвалили рішення" щодо припинення руху цивільних транспортних засобів через Дніпро. Заборона нібито стосується річкових таксі, барж та інших кораблів. Понтонна переправа також припиняє роботу.
"У зв'язку із завершенням евакуаційних заходів із території правобережжя Дніпра, а також посилення воєнної небезпеки та підвищення загроз мирному населенню, "адміністрація" Херсонської області ухвалила рішення тимчасово припинити рух цивільних транспортних засобів через Дніпро", - йдеться в повідомленні окупантів
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти перемістили свою адміністрацію з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона перебуває у захопленому Скадовську.
Згідно з даними Генерального штабу, росіяни почали примусово виселяти цивільних, які проживають уздовж Дніпра в регіоні.
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