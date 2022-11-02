Окупанти "завершили евакуацію" з правого берегу Херсонської області і закрили мости

Так звана окупаційна "влада" Херсонської області заявила про "завершення евакуації" з правого берега Дніпра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал окупаційної "влади" Херсонської області.

"У зв'язку із завершенням евакуаційних заходів із території правобережжя Дніпра, а також посилення воєнної небезпеки та підвищення загроз мирному населенню, "адміністрація" Херсонської області ухвалила рішення тимчасово припинити рух цивільних транспортних засобів через Дніпро", - йдеться в повідомленні окупантів

Також окупанти "ухвалили рішення" щодо припинення руху цивільних транспортних засобів через Дніпро. Заборона нібито стосується річкових таксі, барж та інших кораблів. Понтонна переправа також припиняє роботу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти перемістили свою адміністрацію з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона перебуває у захопленому Скадовську.

Згідно з даними Генерального штабу, росіяни почали примусово виселяти цивільних, які проживають уздовж Дніпра в регіоні.

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