ua ru
Ср, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові нанесли вдалий удар по росіянам у Херсоні, - Хлань

Новость на русском →
Середа 02 листопада 2022 16:51
Українські військові нанесли вдалий удар по росіянам у Херсоні, - Хлань Ілюстративне фото: українські військові нанесли вдалий удар по росіянам у Херсоні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил успішно атакували позиції росіян у тимчасово окупованому Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"ЗСУ завдали надзвичайно вдалого удару по окупантам у Херсоні. На стадіоні "Спартак" (неподалік "Ювілейного") влучили у системи ППО", - написав депутат.

Українські військові нанесли вдалий удар по росіянам у Херсоні, - ХланьНаслідки удару ЗСУ (facebook.com/sergey.khlan)

За його словами, системи ППО, по яких вдарили ЗСУ, російські окупанти, зокрема, використовували для того, щоб обстрілювати Миколаїв.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ доповідав, що російські окупанти під час так званої "евакуації" з Херсона вивозять архівні документи місцевої адміністрації.

Також ми писали, що російські окупанти пограбують херсонське підприємство ТОВ "Швейна компанія "ОТ", де шили одяг для силових структур України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Раді запропонували звільнити Чернишова з Кабміну
Раді запропонували звільнити Чернишова з Кабміну
DAILY
"Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС