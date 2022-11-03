З будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор (фото)
З будівлі облдержадміністрації у Херсоні зник російський прапор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.
"Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого…Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки", - розповів він.
Як повідомлялось, російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.
Нагадаємо, що росіяни силоміць виселяють громадян, які проживають вздовж Дніпра у Херсонській області.
Також окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.
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