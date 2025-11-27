Вступ на нульовий курс вже цієї зими: МОН пояснило, хто зможе потрапити на бюджет

У чому полягає основна ідея нульового курсу

За словами заступника міністра, зараз Міністерство освіти й науки очікує, що Кабінет міністрів - найближчим часом - ухвалить постанову, яка дасть старт новому проекту.

Він пояснив, що головна ідея нульового курсу полягає в тому, щоб:

створити "місток" між школою та університетом;

не залишати випускника сам-на-сам із національним мультипредметним тестом (НМТ);

"провести" його від підготовки до зарахування та здобуття вищої освіти.

Так держава бере на себе відповідальність підтримати тих, кому найважче, але водночас відкриває цю можливість для всіх охочих.

Хто зможе навчатись на бюджетній формі

Трофименко розповів, що у фокусі бюджетної форми навчання на нульовому курсі одразу кілька груп:

молодь із тимчасово окупованих та прифронтових територій, яка не встигла або фізично не могла вступити влітку;

військовослужбовці, ветерани й ті, хто повертається з полону чи демобілізується вже після завершення основного набору;

вступники, які не склали НМТ з об'єктивних причин - від вимушеного виїзду за кордон до перебоїв зі зв'язком і безпекою під час тестування.

"Ми говоримо, перш за все, про людей, які через війну вийшли зі звичного освітнього графіка. Нульовий курс - це спосіб надолужити освітні втрати та приєднатись до студентів", - повідомив він.

Водночас, за словами Трофименка, нульовий курс не буде закритим клубом лише для пільгових категорій.

Держава планує взяти на себе навчання, стипендію та гуртожиток саме для тих, хто найбільше постраждав від війни.

Тим часом для інших абітурієнтів університети зможуть пропонувати нульовий курс на контрактній основі. Все як і у звичному вступі та подальшому навчанні.

Від запису до першого курсу: шлях вступника

Згідно з пропозиціями МОН, нульовий курс - не паралельна вступна кампанія, а додатковий, підготовчий етап перед тією самою процедурою з НМТ і подальше конкурсне зарахування на перший курс.

Першим кроком схематичної траекторії ініціативи має стати "інформація та вибір університету".

Так, після ухвалення Кабміном відповідної постанови:

МОН опублікує офіційні правила;

університети - свої пропозиції нульового курсу (спеціальності, формати навчання, умови для пільгових категорій і контрактників).

Після цього буде запис на нульовий курс:

вступник обирає конкретний заклад вищої освіти (ЗВО);

подає заяву - саме туди (для пільгових категорій це буде безкоштовне навчання).

Далі - навчання та адаптація.

У МОН пояснили, що програма передбачатиме посилену підготовку з предметів НМТ, а також інтеграцію в студентське середовище:

від занять з викладачами університету;

до життя в гуртожитку для тих, хто переїжджає з інших регіонів.

Завершальний етап - складання НМТ.

"Після завершення нульового курсу всі учасники так само складають національний мультипредметний тест - це принципова умова, яка зберігає справедливий розподіл місць", - пояснили в МОН.

Якщо ж випускник нульового курсу подає потім заяву на вступ саме в той університет, де вже навчався, він зможе отримати до +15 додаткових балів до конкурсного бала.

Це стане відчутною перевагою у конкурсі за бюджетне місце або державний грант у межах заздалегідь обраного ЗВО.

Які виші зможуть долучитись до ініціативи

Трофименко пояснив, що запровадження нульового курсу - це не лише про вступників, але й про готовність самих ЗВО взяти на себе більше відповідальності за "вступ" молоді у вищу освіту.

За його словами, до участі в експерименті зможуть долучитися ті університети, які здатні розгорнути відповідні програми.

"Нульовий курс - це тест не тільки для абітурієнта, а й для університету. Якщо заклад декларує, що готовий бути частиною цієї моделі, він має розгорнути програму та набрати студентів нульового курсу", - наголосив заступник міністра.

В цілому, за інформацією МОН, ректорська спільнота підтримує цю ідею. Адже для університетів це шанс отримати більше підготовлених і вмотивованих першокурсників, які вже знають кампус, викладачів і реальні вимоги до навчання.

Де і коли з'являться правила зимового вступу

Українцям пояснили, що запуск моделі залежить від постанови Кабміну, яку очікують найближчим часом. Після її ухвалення МОН планує:

розмістити всю відповідну інформацію на своїх офіційних ресурсах;

підготувати блок питань-відповідей, як це робиться під час основної вступної кампанії - хто може претендувати на державну підтримку, як подати документи, які дедлайни.

"Наша задача - щоб про цю можливість довідалися не тільки школярі великих міст, а й ті, хто сьогодні живе у прифронтових громадах, хто повертається з фронту або з-за кордону. Без цього нульовий курс не виконає свою місію", - підкреслив Трофименко.

Він додав, що зимовий вступ на нульовий курс сьогодні виглядає як рідкісний випадок, коли держава готова інвестувати не лише в проведення НМТ, - а й у підготовку до освітньої траекторії у вищій школі.

Чи вдасться запустити цю модель "без пробуксовки", стане зрозуміло вже дуже скоро. Але саме запитання, які ставлять вступники, батьки та університети зараз, визначать, наскільки справедливо і доступно все працюватиме.