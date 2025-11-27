Вступ на нульовий курс вже цієї зими: МОН пояснило, хто зможе потрапити на бюджет

Ініціатива президента України Володимира Зеленського про зимовий вступ на так званий нульовий курс має запрацювати вже цієї зими.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів заступник міністра освіти й науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко.
За словами заступника міністра, зараз Міністерство освіти й науки очікує, що Кабінет міністрів - найближчим часом - ухвалить постанову, яка дасть старт новому проекту.
Він пояснив, що головна ідея нульового курсу полягає в тому, щоб:
Так держава бере на себе відповідальність підтримати тих, кому найважче, але водночас відкриває цю можливість для всіх охочих.
Трофименко розповів, що у фокусі бюджетної форми навчання на нульовому курсі одразу кілька груп:
"Ми говоримо, перш за все, про людей, які через війну вийшли зі звичного освітнього графіка. Нульовий курс - це спосіб надолужити освітні втрати та приєднатись до студентів", - повідомив він.
Водночас, за словами Трофименка, нульовий курс не буде закритим клубом лише для пільгових категорій.
Держава планує взяти на себе навчання, стипендію та гуртожиток саме для тих, хто найбільше постраждав від війни.
Тим часом для інших абітурієнтів університети зможуть пропонувати нульовий курс на контрактній основі. Все як і у звичному вступі та подальшому навчанні.
Згідно з пропозиціями МОН, нульовий курс - не паралельна вступна кампанія, а додатковий, підготовчий етап перед тією самою процедурою з НМТ і подальше конкурсне зарахування на перший курс.
Першим кроком схематичної траекторії ініціативи має стати "інформація та вибір університету".
Так, після ухвалення Кабміном відповідної постанови:
Після цього буде запис на нульовий курс:
Далі - навчання та адаптація.
У МОН пояснили, що програма передбачатиме посилену підготовку з предметів НМТ, а також інтеграцію в студентське середовище:
Завершальний етап - складання НМТ.
"Після завершення нульового курсу всі учасники так само складають національний мультипредметний тест - це принципова умова, яка зберігає справедливий розподіл місць", - пояснили в МОН.
Якщо ж випускник нульового курсу подає потім заяву на вступ саме в той університет, де вже навчався, він зможе отримати до +15 додаткових балів до конкурсного бала.
Це стане відчутною перевагою у конкурсі за бюджетне місце або державний грант у межах заздалегідь обраного ЗВО.
Трофименко пояснив, що запровадження нульового курсу - це не лише про вступників, але й про готовність самих ЗВО взяти на себе більше відповідальності за "вступ" молоді у вищу освіту.
За його словами, до участі в експерименті зможуть долучитися ті університети, які здатні розгорнути відповідні програми.
"Нульовий курс - це тест не тільки для абітурієнта, а й для університету. Якщо заклад декларує, що готовий бути частиною цієї моделі, він має розгорнути програму та набрати студентів нульового курсу", - наголосив заступник міністра.
В цілому, за інформацією МОН, ректорська спільнота підтримує цю ідею. Адже для університетів це шанс отримати більше підготовлених і вмотивованих першокурсників, які вже знають кампус, викладачів і реальні вимоги до навчання.
Українцям пояснили, що запуск моделі залежить від постанови Кабміну, яку очікують найближчим часом. Після її ухвалення МОН планує:
"Наша задача - щоб про цю можливість довідалися не тільки школярі великих міст, а й ті, хто сьогодні живе у прифронтових громадах, хто повертається з фронту або з-за кордону. Без цього нульовий курс не виконає свою місію", - підкреслив Трофименко.
Він додав, що зимовий вступ на нульовий курс сьогодні виглядає як рідкісний випадок, коли держава готова інвестувати не лише в проведення НМТ, - а й у підготовку до освітньої траекторії у вищій школі.
Чи вдасться запустити цю модель "без пробуксовки", стане зрозуміло вже дуже скоро. Але саме запитання, які ставлять вступники, батьки та університети зараз, визначать, наскільки справедливо і доступно все працюватиме.
Нагадаємо, у серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.
Він пояснив, що таке нововведення дозволить українцям не чекати цілий рік, якщо з якихось причин вони не змогли вступити під час літньої кампанії.
Дещо згодом - на початку вересня - директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що "наразі про впровадження зимової вступної кампанії в Україні не йдеться".
Водночас вона зауважила, що УЦОЯО разом із Міністерством освіти й науки України "вивчає це питання" за дорученням уряду.
Тим часом міністр освіти й науки Оксен Лісовий розповів, що МОН пропонує запровадити в Україні новий "інструмент" для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ) - так званий "нульовий курс".
На початку листопада у МОН пояснили, кому і чим допоможе зимова вступна кампанія, а також як може "працювати" нововведення на практиці.
Читайте також про підсумки вступної кампанії до закладів фахової передвищої та вищої освіти 2025 року (скільки студентів зарахували до коледжів і вишів).