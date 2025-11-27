Поступление на нулевой курс уже этой зимой: МОН объяснило, кто сможет попасть на бюджет

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о зимнем поступлении на так называемый нулевой курс должна заработать уже этой зимой.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Николай Трофименко.
По словам заместителя министра, сейчас Министерство образования и науки ожидает, что Кабинет министров - в ближайшее время - примет постановление, которое даст старт новому проекту.
Он объяснил, что главная идея нулевого курса заключается в том, чтобы:
Так государство берет на себя ответственность поддержать тех, кому труднее всего, но одновременно открывает эту возможность для всех желающих.
Трофименко рассказал, что в фокусе бюджетной формы обучения на нулевом курсе сразу несколько групп:
"Мы говорим, прежде всего, о людях, которые из-за войны вышли из привычного образовательного графика. Нулевой курс - это способ наверстать образовательные потери и присоединиться к студентам", - сообщил он.
В то же время, по словам Трофименко, нулевой курс не будет закрытым клубом только для льготных категорий.
Государство планирует взять на себя обучение, стипендию и общежития именно для тех, кто больше всего пострадал от войны.
Между тем для других абитуриентов университеты смогут предлагать нулевой курс на контрактной основе. Все, как и в привычном поступлении и дальнейшем обучении.
Согласно предложениям МОН, нулевой курс - не параллельная вступительная кампания, а дополнительный, подготовительный этап перед той же процедурой с НМТ и дальнейшее конкурсное зачисление на первый курс.
Первым шагом схематической траектории инициативы должна стать "информация и выбор университета".
Так, после принятия Кабмином соответствующего постановления:
После этого будет запись на нулевой курс:
Далее - обучение и адаптация.
В МОН объяснили, что программа будет предусматривать усиленную подготовку по предметам НМТ, а также интеграцию в студенческую среду:
Завершающий этап - сдача НМТ.
"После завершения нулевого курса все участники так же сдают национальный мультипредметный тест - это принципиальное условие, которое сохраняет справедливое распределение мест", - объяснили в МОН.
Если же выпускник нулевого курса подает потом заявление на поступление именно в тот университет, где уже учился, он сможет получить до +15 дополнительных баллов к конкурсному баллу.
Это станет ощутимым преимуществом в конкурсе за бюджетное место или государственный грант в пределах заранее выбранного вуза.
Трофименко объяснил, что введение нулевого курса - это не только о поступающих, но и о готовности самих вузов взять на себя больше ответственности за "вступление" молодежи в высшее образование.
По его словам, к участию в эксперименте смогут присоединиться те университеты, которые способны развернуть соответствующие программы.
"Нулевой курс - это тест не только для абитуриента, но и для университета. Если заведение декларирует, что готово быть частью этой модели, оно должно развернуть программу и набрать студентов нулевого курса", - подчеркнул заместитель министра.
В целом, по информации МОН, ректорское сообщество поддерживает эту идею. Ведь для университетов это шанс получить больше подготовленных и мотивированных первокурсников, которые уже знают кампус, преподавателей и реальные требования к обучению.
Украинцам объяснили, что запуск модели зависит от постановления Кабмина, которое ожидают в ближайшее время. После его принятия МОН планирует:
"Наша задача - чтобы об этой возможности узнали не только школьники крупных городов, но и те, кто сегодня живет в прифронтовых громадах, кто возвращается с фронта или из-за границы. Без этого нулевой курс не выполнит свою миссию", - подчеркнул Трофименко.
Он добавил, что зимнее поступление на нулевой курс сегодня выглядит как редкий случай, когда государство готово инвестировать не только в проведение НМТ, - но и в подготовку к образовательной траектории в высшей школе.
Удастся ли запустить эту модель "без пробуксовки", станет понятно уже очень скоро. Но именно вопросы, которые задают поступающие, родители и университеты сейчас, определят, насколько справедливо и доступно все будет работать.
Напомним, в августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. Среди предложений - введение зимней вступительной кампании для абитуриентов.
Он объяснил, что такое нововведение позволит украинцам не ждать целый год, если по каким-то причинам они не смогли поступить во время летней кампании.
Несколько позже - в начале сентября - директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что "пока о введении зимней вступительной кампании в Украине речь не идет".
Вместе с тем она отметила, что УЦОКО вместе с Министерством образования и науки Украины "изучает этот вопрос" по поручению правительства.
Между тем министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что МОН предлагает ввести в Украине новый "инструмент" для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ) - так называемый "нулевой курс".
В начале ноября в МОН объяснили, кому и чем поможет зимняя вступительная кампания, а также как может "работать" нововведение на практике.
Читайте также об итогах вступительной кампании в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования 2025 года (сколько студентов зачислили в колледжи и вузы).