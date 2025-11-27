Поступление на нулевой курс уже этой зимой: МОН объяснило, кто сможет попасть на бюджет

В чем заключается основная идея нулевого курса

По словам заместителя министра, сейчас Министерство образования и науки ожидает, что Кабинет министров - в ближайшее время - примет постановление, которое даст старт новому проекту.

Он объяснил, что главная идея нулевого курса заключается в том, чтобы:

создать "мостик" между школой и университетом;

не оставлять выпускника один на один с национальным мультипредметным тестом (НМТ);

"провести" его от подготовки до зачисления и получения высшего образования.

Так государство берет на себя ответственность поддержать тех, кому труднее всего, но одновременно открывает эту возможность для всех желающих.

Кто сможет учиться на бюджетной форме

Трофименко рассказал, что в фокусе бюджетной формы обучения на нулевом курсе сразу несколько групп:

молодежь с временно оккупированных и прифронтовых территорий, которая не успела или физически не могла поступить летом;

военнослужащие, ветераны и те, кто возвращается из плена или демобилизуется уже после завершения основного набора;

поступающие, которые не сдали НМТ по объективным причинам - от вынужденного выезда за границу до перебоев со связью и безопасностью во время тестирования.

"Мы говорим, прежде всего, о людях, которые из-за войны вышли из привычного образовательного графика. Нулевой курс - это способ наверстать образовательные потери и присоединиться к студентам", - сообщил он.

В то же время, по словам Трофименко, нулевой курс не будет закрытым клубом только для льготных категорий.

Государство планирует взять на себя обучение, стипендию и общежития именно для тех, кто больше всего пострадал от войны.

Между тем для других абитуриентов университеты смогут предлагать нулевой курс на контрактной основе. Все, как и в привычном поступлении и дальнейшем обучении.

От записи до первого курса: путь поступающего

Согласно предложениям МОН, нулевой курс - не параллельная вступительная кампания, а дополнительный, подготовительный этап перед той же процедурой с НМТ и дальнейшее конкурсное зачисление на первый курс.

Первым шагом схематической траектории инициативы должна стать "информация и выбор университета".

Так, после принятия Кабмином соответствующего постановления:

МОН опубликует официальные правила;

университеты - свои предложения нулевого курса (специальности, форматы обучения, условия для льготных категорий и контрактников).

После этого будет запись на нулевой курс:

поступающий выбирает конкретное заведение высшего образования (ЗВО);

подает заявление - именно туда (для льготных категорий это будет бесплатное обучение).

Далее - обучение и адаптация.

В МОН объяснили, что программа будет предусматривать усиленную подготовку по предметам НМТ, а также интеграцию в студенческую среду:

от занятий с преподавателями университета;

до жизни в общежитии для тех, кто переезжает из других регионов.

Завершающий этап - сдача НМТ.

"После завершения нулевого курса все участники так же сдают национальный мультипредметный тест - это принципиальное условие, которое сохраняет справедливое распределение мест", - объяснили в МОН.

Если же выпускник нулевого курса подает потом заявление на поступление именно в тот университет, где уже учился, он сможет получить до +15 дополнительных баллов к конкурсному баллу.

Это станет ощутимым преимуществом в конкурсе за бюджетное место или государственный грант в пределах заранее выбранного вуза.

Какие вузы смогут присоединиться к инициативе

Трофименко объяснил, что введение нулевого курса - это не только о поступающих, но и о готовности самих вузов взять на себя больше ответственности за "вступление" молодежи в высшее образование.

По его словам, к участию в эксперименте смогут присоединиться те университеты, которые способны развернуть соответствующие программы.

"Нулевой курс - это тест не только для абитуриента, но и для университета. Если заведение декларирует, что готово быть частью этой модели, оно должно развернуть программу и набрать студентов нулевого курса", - подчеркнул заместитель министра.

В целом, по информации МОН, ректорское сообщество поддерживает эту идею. Ведь для университетов это шанс получить больше подготовленных и мотивированных первокурсников, которые уже знают кампус, преподавателей и реальные требования к обучению.

Где и когда появятся правила зимнего поступления

Украинцам объяснили, что запуск модели зависит от постановления Кабмина, которое ожидают в ближайшее время. После его принятия МОН планирует:

разместить всю соответствующую информацию на своих официальных ресурсах;

подготовить блок вопросов-ответов, как это делается во время основной вступительной кампании - кто может претендовать на государственную поддержку, как подать документы, каковы дедлайны.

"Наша задача - чтобы об этой возможности узнали не только школьники крупных городов, но и те, кто сегодня живет в прифронтовых громадах, кто возвращается с фронта или из-за границы. Без этого нулевой курс не выполнит свою миссию", - подчеркнул Трофименко.

Он добавил, что зимнее поступление на нулевой курс сегодня выглядит как редкий случай, когда государство готово инвестировать не только в проведение НМТ, - но и в подготовку к образовательной траектории в высшей школе.

Удастся ли запустить эту модель "без пробуксовки", станет понятно уже очень скоро. Но именно вопросы, которые задают поступающие, родители и университеты сейчас, определят, насколько справедливо и доступно все будет работать.