ua en ru
Сб, 01 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Чи запровадять в України зимовий вступ в університети? У МОН пояснили, що може змінитись

Субота 01 листопада 2025 09:20
UA EN RU
Чи запровадять в України зимовий вступ в університети? У МОН пояснили, що може змінитись Питання зимової вступної кампанії в Україні ще остаточно не вирішене (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Задач і справжніх викликів у вищій освіті в Україні сьогодні дуже багато. Проте найголовніше - втримати людей, зберегти людський потенціал і підтримати сильні університети (або ж підсилити ті, які цього потребують). Одна з ідей - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів колишній ректор Маріупольського державного університету і нині заступник міністра з вищої освіти Микола Трофименко.

Кому і чим допоможе зимова вступна кампанія

За словами експерта, запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів дасть можливість якісно підготуватися до складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Особливо студентам пільгових категорій і молоді, яка приїздить й евакуюється з тимчасово окупованих територій, але не встигає вступити в університет в рамках загальної вступної кампанії", - зауважив Трофименко.

Він пояснив, що "для них буде можливість в університеті, за рахунок держави, зі стипендіальним забезпеченням та із забезпеченням гуртожитку":

  • вчитись на підготовчому відділенні;
  • підготуватись до складання НМТ.

"Можливо, студент одразу буде обирати університет і в тому університеті готуватись до складання НМТ. І потім - вступати на перший курс. Це буде його нульовий курс", - додав заступник міністра.

Як може "працювати" нововведення на практиці

Трофименко розповів, що на практиці зміни можуть виглядати так: "На підготовчому відділенні вступник, скажімо, з тимчасово окупованої території, обирає ЗВО, поселяється в гуртожиток, адаптується, отримує стипендію, ходить на заняття і готується до складання НМТ".

"Також в університеті, який обрав студент як нульовий курс, він може отримати до 15 додаткових балів при вступі", - повідомив посадовець.

Він пояснив, що це - додатковий бонус, який додається в конкурсний бал.

"І молода людина матиме більше шансів отримати бюджетне місце й стати першокурсником саме в обраному заздалегідь ЗВО", - додав фахівець.

Водночас він зауважив, що "ці бали не будуть працювати в інших університетах" - лише в тому, який було обрано заздалегідь.

Проте в цілому, в межах вступної кампанії, людина - вільна у своєму виборі.

"Це можна вважати однією з форм інтеграції й залучення до студентського життя й до середовища. Коли держава бере і "проводить" майбутнього студента від підготовки до вступу, забезпечуючи його житлом та стипендією", - наголосив Трофименко.

Насамкінець він зауважив, що це - те, що пропонує Міністерство освіти й науки України.

"Остаточне рішення ще має бути прийняте. Ми запропонували свої бачення і чекаємо його затвердження", - підсумував урядовець.

Нагадаємо, у серпні 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.

Він пояснив, що таке нововведення дозволить українцям не чекати цілий рік, якщо з якихось причин вони не змогли вступити під час літньої кампанії.

Дещо згодом - на початку вересня - директор Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що "наразі про впровадження зимової вступної кампанії в Україні не йдеться".

Водночас вона зауважила, що УЦОЯО разом із Міністерством освіти й науки України "вивчає це питання" за дорученням уряду.

Тим часом міністр освіти й науки Оксен Лісовий розповів, що МОН пропонує запровадити в Україні новий "інструмент" для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ) - так званий "нульовий курс".

Читайте також про підсумки вступної кампанії до закладів фахової передвищої та вищої освіти 2025 року (скільки студентів зарахували до коледжів і вишів).

Читайте РБК-Україна в Google News
МОН Вступна кампанія НМТ Студенти Освіта в Україні Виші Університети Абітурієнти
Новини
Іти в ТЦК більше не треба? Нові правила відстрочок від сьогодні
Іти в ТЦК більше не треба? Нові правила відстрочок від сьогодні
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні