МОН хоче запровадити "нульовий курс" для тих, хто не склав НМТ: про що йдеться

П'ятниця 05 вересня 2025 13:32
UA EN RU
МОН хоче запровадити "нульовий курс" для тих, хто не склав НМТ: про що йдеться В Україні можуть запровадити "нульовий курс" для декого з абітурієнтів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство освіти й науки пропонує запровадити в Україні новий "інструмент" для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ). Йдеться про так званий "нульовий курс".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова міністра освіти й науки Оксена Лісового під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Як можна буде потрапити на "нульовий курс" і що далі

"Інструмент, який ми пропонуємо, який ми обговорюємо та вже розробили відповідний проект постанови, це - так званий "нульовий курс", - поділився Лісовий.

За його словами, вступ на "нульовий курс" відбуватиметься без НМТ.

Таке рішення "дозволить забрати дітей, які не здали НМТ з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин... на "нульовий курс" і провчити їх рік".

"Причому забрати їх (як доручив президент) не тільки під час вступної кампанії... Але й організувати іншу вступну кампанію. Наприклад "зимовий вступ"... "весняний вступ", - пояснив міністр.

Він зауважив, що на "нульовий курс" потрібно "забирати всіх".

"Але потім, після навчання на "нульовому курсі", - вивести дітей на НМТ. Для того, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів", - наголосив Лісовий.

На його думку, "такий інструмент може бути дієвим".

"Сьогодні ректорська спільнота цю ідею підтримує... Я думаю, ми заберемо дуже багато дітей. У тому числі - дітей з-за кордону", - підсумував очільник МОН.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скількох першокурсників зарахували до вишів в Україні цього року та які спеціальності - в топі (за кількістю зарахованих на бюджет).

Крім того, ми пояснювали, як студентам оформити прописку в гуртожитку онлайн в "Дії" (без походів до ЦНАПів).

Читайте також, що буде, якщо студент відмовиться від військової підготовки.

Оксен Лісовий МОН Вступна кампанія НМТ Освіта в Україні Виші Університети Абітурієнти
