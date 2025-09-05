МОН хоче запровадити "нульовий курс" для тих, хто не склав НМТ: про що йдеться
Міністерство освіти й науки пропонує запровадити в Україні новий "інструмент" для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ). Йдеться про так званий "нульовий курс".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова міністра освіти й науки Оксена Лісового під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Як можна буде потрапити на "нульовий курс" і що далі
"Інструмент, який ми пропонуємо, який ми обговорюємо та вже розробили відповідний проект постанови, це - так званий "нульовий курс", - поділився Лісовий.
За його словами, вступ на "нульовий курс" відбуватиметься без НМТ.
Таке рішення "дозволить забрати дітей, які не здали НМТ з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин... на "нульовий курс" і провчити їх рік".
"Причому забрати їх (як доручив президент) не тільки під час вступної кампанії... Але й організувати іншу вступну кампанію. Наприклад "зимовий вступ"... "весняний вступ", - пояснив міністр.
Він зауважив, що на "нульовий курс" потрібно "забирати всіх".
"Але потім, після навчання на "нульовому курсі", - вивести дітей на НМТ. Для того, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів", - наголосив Лісовий.
На його думку, "такий інструмент може бути дієвим".
"Сьогодні ректорська спільнота цю ідею підтримує... Я думаю, ми заберемо дуже багато дітей. У тому числі - дітей з-за кордону", - підсумував очільник МОН.
