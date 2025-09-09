ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи буде в Україні зимова вступна кампанія: що кажуть в УЦОЯО

Вівторок 09 вересня 2025 20:11
UA EN RU
Чи буде в Україні зимова вступна кампанія: що кажуть в УЦОЯО Фото: в УЦОЯО відповіли, чи буде в Україні зимова вступна кампанія (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Впровадження в Україні зимової вступної кампанії наразі не розглядається.

Як повідомляє РБК-Україна, повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в коментарі "Укрінформу".

"Наразі про це (впровадження зимової вступної кампанії - ред.) не йдеться", - сказала Вакуленко.

Водночас вона зазначила, що за дорученням уряду УЦОЯО разом із Міністерством освіти і науки вивчає це питання.

"Наразі ви чули про можливість "нульового курсу", тобто підготовку для повторного складання іспитів у наступному році. Якщо будуть подібні рішення ухвалюватися, ми, безперечно, про них повідомимо", - додала директор УЦОЯО.

Зимовий вступ до вишів

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.

За словами президента, нововведення дозволить абітурієнтам не чекати цілий рік, якщо з якихось причин вони не змогли вступити під час літньої кампанії.

"Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти за конкурсом. Були й інші пропозиції - на все треба максимально уважно подивитися і дати належні відповіді", - сказав Зеленський.

Також Міністерство освіти й науки пропонує запровадити в Україні новий "інструмент" для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ). Йдеться про так званий "нульовий курс".

Читайте РБК-Україна в Google News
УЦОКО Вступна кампанія
Новини
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України