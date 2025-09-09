Чи буде в Україні зимова вступна кампанія: що кажуть в УЦОЯО
Впровадження в Україні зимової вступної кампанії наразі не розглядається.
Як повідомляє РБК-Україна, повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в коментарі "Укрінформу".
"Наразі про це (впровадження зимової вступної кампанії - ред.) не йдеться", - сказала Вакуленко.
Водночас вона зазначила, що за дорученням уряду УЦОЯО разом із Міністерством освіти і науки вивчає це питання.
"Наразі ви чули про можливість "нульового курсу", тобто підготовку для повторного складання іспитів у наступному році. Якщо будуть подібні рішення ухвалюватися, ми, безперечно, про них повідомимо", - додала директор УЦОЯО.
Зимовий вступ до вишів
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.
За словами президента, нововведення дозволить абітурієнтам не чекати цілий рік, якщо з якихось причин вони не змогли вступити під час літньої кампанії.
"Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти за конкурсом. Були й інші пропозиції - на все треба максимально уважно подивитися і дати належні відповіді", - сказав Зеленський.
Також Міністерство освіти й науки пропонує запровадити в Україні новий "інструмент" для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ). Йдеться про так званий "нульовий курс".