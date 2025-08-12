Зимовий вступ до вишів і підвищення стипендій: Зеленський анонсував зміни для студентів

Про це глава держави розповів під час форуму "Молодь тут", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.LIVE" .

За словами президента, нововведення дозволить абітурієнтам не чекати цілий рік, якщо з якихось причин вони не змогли вступити під час літньої кампанії.

"Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти за конкурсом. Були й інші пропозиції - на все треба максимально уважно подивитися і дати належні відповіді", - сказав Зеленський.

Президент доручив уряду опрацювати ці пропозиції та підготувати відповідні рішення.

Серед інших ідей - підвищення стипендій для всіх студентів з 2026 року. Як наголосив Зеленський, таке рішення давно не ухвалювали, і воно має стати важливим кроком підтримки молоді.