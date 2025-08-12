ua en ru
Зимовий вступ до вишів і підвищення стипендій: Зеленський анонсував зміни для студентів

Вівторок 12 серпня 2025 18:20
Зимовий вступ до вишів і підвищення стипендій: Зеленський анонсував зміни для студентів Фото: В Україні можуть запровадити зимову вступну капманію (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій - запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.

Про це глава держави розповів під час форуму "Молодь тут", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини.LIVE".

За словами президента, нововведення дозволить абітурієнтам не чекати цілий рік, якщо з якихось причин вони не змогли вступити під час літньої кампанії.

"Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти за конкурсом. Були й інші пропозиції - на все треба максимально уважно подивитися і дати належні відповіді", - сказав Зеленський.

Президент доручив уряду опрацювати ці пропозиції та підготувати відповідні рішення.

Серед інших ідей - підвищення стипендій для всіх студентів з 2026 року. Як наголосив Зеленський, таке рішення давно не ухвалювали, і воно має стати важливим кроком підтримки молоді.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 вересня 2025 року в Україні підвищать розмір президентських академічних стипендій. Так, учні ПТУ отримуватимуть 6 320 гривень, студенти коледжів - 7 600 гривень, вишів - 10 000 гривень, аспіранти - 23 700 гривень. Зміни не стосуються інших видів стипендій

Також ми розповідали, що в Україні студенти можуть поїхати за кордон на один семестр за програмами академічної мобільності, але лише після проходження конкурсу. За останні два роки Міносвіти видало понад 4 тисячі таких дозволів, і лише 8 осіб не повернулися вчасно. Це також стосується викладачів, які виїжджають на конференції та підвищення кваліфікації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Освіта в Україні Виші
