В Україні завершилась вступна кампанія: скільки студентів зарахували до вишів і коледжів

В Україні офіційно завершилась вступна кампанія до закладів фахової передвищої та вищої освіти. Цьогоріч спостерігають скорочення студентів на всіх освітніх рівнях, крім бакалаврату.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа" .

Скільки абітурієнтів стали студентами

За попередніми даними, цього року на перший курс бакалаврату та медичної магістратури вступили майже 200 тисяч абітурієнтів. З них 70 тисяч отримали місця держзамовлення, а ще близько 129 тисяч стали контрактниками.

Студентами магістратури стали понад 93 тисячі вступників, серед яких 33 тисячі навчатимуться за бюджетом, а приблизно 60,5 тисячі - коштом фізичних або юридичних осіб.

Менше бажаючих до аспірантури

У 2025 році для аспірантів держава виділила 5 тисяч бюджетних місць. З них заповнили майже всі - 4,7 тисячі, тобто понад 90%.

Водночас кількість охочих продовжувати навчання на цьому рівні освіти зменшилась приблизно на третину - на понад дві тисячі осіб.

Популярність коледжів також знижується

Отримати ступінь фахового молодшого бакалавра, тобто вступити до коледжів, цього року виявили бажання 147 тисяч вступників. Однак це на 23 тисячі менше, ніж торік.

Менше вступників - на всіх рівнях, окрім бакалаврату

Загалом спостерігається скорочення кількості вступників на всіх освітніх рівнях, крім бакалаврату.

Зокрема: