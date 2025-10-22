ua en ru
В Україні завершилась вступна кампанія: скільки студентів зарахували до вишів і коледжів

Середа 22 жовтня 2025 12:09
UA EN RU
В Україні завершилась вступна кампанія: скільки студентів зарахували до вишів і коледжів Які результати вступної кампанії 2025 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні офіційно завершилась вступна кампанія до закладів фахової передвищої та вищої освіти. Цьогоріч спостерігають скорочення студентів на всіх освітніх рівнях, крім бакалаврату.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Скільки абітурієнтів стали студентами

За попередніми даними, цього року на перший курс бакалаврату та медичної магістратури вступили майже 200 тисяч абітурієнтів. З них 70 тисяч отримали місця держзамовлення, а ще близько 129 тисяч стали контрактниками.

Студентами магістратури стали понад 93 тисячі вступників, серед яких 33 тисячі навчатимуться за бюджетом, а приблизно 60,5 тисячі - коштом фізичних або юридичних осіб.

Менше бажаючих до аспірантури

У 2025 році для аспірантів держава виділила 5 тисяч бюджетних місць. З них заповнили майже всі - 4,7 тисячі, тобто понад 90%.

Водночас кількість охочих продовжувати навчання на цьому рівні освіти зменшилась приблизно на третину - на понад дві тисячі осіб.

Популярність коледжів також знижується

Отримати ступінь фахового молодшого бакалавра, тобто вступити до коледжів, цього року виявили бажання 147 тисяч вступників. Однак це на 23 тисячі менше, ніж торік.

Менше вступників - на всіх рівнях, окрім бакалаврату

Загалом спостерігається скорочення кількості вступників на всіх освітніх рівнях, крім бакалаврату.

Зокрема:

  • кількість майбутніх магістрантів-контрактників зменшилась на 37 тисяч осіб (приблизно на третину);
  • кількість вступників до коледжів - на 23 тисячі;
  • кількість майбутніх аспірантів - на понад дві тисячі.

Читайте також про те, що у рейтингу World University Rankings 2026 від британського видання Times Higher Education опинилися 22 українські університети. Це на п’ять більше, ніж торік. Найкращим знову став Сумський державний університет, який зберіг свої позиції серед топових закладів світу.

Раніше ми писали про те, у яких українських вишах був найвищий бал при вступі на бюджет.

