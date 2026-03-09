Не лише штурмовики? Які насправді спеціальності й бонуси пропонують курсантам військові виші

Вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) в Україні почалась ще з 1 січня. Тож у Міністерстві оборони розповіли, які спеціальності можуть обрати майбутні курсанти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Головне: Хто може вступити: цивільна молодь та військові віком від 17 до 30 років із повною середньою або вищою освітою.

Умови відбору: зарахування відбувається за результатами НМТ (ЗНО) або іспитів, а також після медогляду, психотесту та перевірки фізпідготовки.

Повне забезпечення: курсантам гарантують безкоштовне житло, харчування, одяг, медобслуговування та грошові виплати.

Спеціальності: підготовка охоплює різні професії - від пілотів та розвідників до ІТ-фахівців, юристів та реабілітологів.

Хто може стати курсантом ВВНЗ

Громадянам нагадали, що курсантам в Україні надається (гарантується), окрім якісної освіти:

грошове забезпечення;

речове забезпечення;

медичне забезпечення;

забезпечення житлом.

На навчання на конкурсній основі приймаються:

громадяни України віком від 17 до 30 років;

з базою повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.

"За результатами вступних іспитів з конкурсних предметів безпосередньо в ВВНЗ або результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) знань вступників", - пояснили в Міноборони.

Зазначається, що крім оцінювання знань, всі вступники проходять:

професійно-психологічний відбір;

остаточний медичний огляд;

іспит з фізичної підготовки.

"До ВВНЗ може вступити не лише цивільна молодь, а і військовослужбовці військової служби за контрактом та базової військової служби", - додали в МОУ.

Національний університет оборони України

Національний університет оборони України (НУОУ) здійснює підготовку офіцерів, які обійматимуть посади з фізичного виховання та спорту у Збройних силах України.

Крім того, минулого року вперше було розпочато підготовку фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації поранених військовослужбовців.

"За заочною формою навчання військовослужбовці військової служби за контрактом, зокрема рядового, сержантського і старшинського складу, мають змогу здобути ступінь бакалавра за цивільною спеціальністю "Фізична культура і спорт", - розповіли в Міноборони.

Інститут ВМС НУ "Одеська морська академія"

В Інституті військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія" (ІВМС НУ "ОМА") навчають фахівців:

з навігації та кораблеводіння;

з експлуатації корабельних енергетичних установок;

з корабельного радіотехнічного озброєння та зв'язку, комплексів і систем корабельного та берегового озброєння;

з пошуково-рятувальних, водолазних та аварійних робіт на морі;

з морально-психологічного забезпечення на кораблях ВМС.

Харківський НУ ПС імені Івана Кожедуба

Харківський національний університет Повітряних сил (ХНУПС) імені Івана Кожедуба здійснює підготовку:

військових льотчиків;

штурманів;

командирів підрозділів ППО;

фахівців із систем зенітного озброєння;

фахівців із повітряної розвідки;

фахівців із безпілотних комплексів;

фахівців інженерної служби;

фахівців морально-психологічного забезпечення;

енергетиків;

метрологів.

Зазначається також, що за заочною формою навчання університет готує військовослужбовців за контрактом за цивільними спеціальностями:

програмна інженерія;

електроенергетика;

електронні комунікації;

інформаційно-вимірювальні технології.

Національна академія сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ (НАСВ) імені гетьмана Петра Сагайдачного здійснює підготовку:

військових фахівців для механізованих, танкових, інженерних підрозділів, ракетних військ і артилерії, артилерійської розвідки;

фахівців морально-психологічного забезпечення та музичного мистецтва.

Житомирський військовий інститут

Житомирський військовий інститут (ЖВІ) імені С.П. Корольова здійснює підготовку фахівців:

з радіоелектронної боротьби, радіоелектронної та космічної розвідки;

із захисту інформації, інформаційного впливу, автоматизованої обробки інформації;

із застосування безпілотних авіаційних комплексів.

Військова академія в Одесі

Військова академія в місті Одеса здійснює підготовку:

командирів підрозділів десантно-штурмових військ, морської піхоти, військової розвідки, сил спеціальних операцій, повітряно-десантної служби;

фахівців із продовольчого та речового забезпечення, забезпечення ракетним паливом і пальним, транспортної логістики;

фахівців з експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського озброєння, зберігання боєприпасів;

фахівців з автомобільної техніки;

фахівців із квартирно-експлуатаційного забезпечення;

фахівців із розвідувально-інформаційної роботи.

ВІТІ імені Героїв Крут

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (ВІТІ) імені Героїв Крут здійснює підготовку:

командирів підрозділів військ зв'язку;

фахівців із систем військового зв'язку, захисту інформації та кібербезпеки, кіберзахисту, кіберрозвідки, математичного та програмного забезпечення військових інформаційних систем, автоматизованих систем управління військами та озброєнням;

фахівців із радіоелектронних систем.

Військово-юридичний інститут НЮУ

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету (ВЮІ НЮУ) імені Ярослава Мудрого здійснює підготовку військових юристів.

Військовий інститут танкових військ НТУ "ХПІ"

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ") здійснює підготовку:

командирів підрозділів танкових військ;

військових інженерів-механіків;

фахівців з радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки військ.

Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка

Військовий інститут Київського національного університету (ВІКНУ) імені Тараса Шевченка здійснює підготовку професіоналів з повною вищою освітою за спеціальностями:

політологія, психологія, міжнародні відносини;

журналістика, філологія;

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

право;

геодезія та землеустрій;

соціальна робота.

