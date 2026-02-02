В Україні можуть запровадити нове важливе свято для студентів: названа дата

В Україні пропонують започаткувати нове свято - День українського студентства, приурочений до особливої дати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

Коли пропонують встановити День українського студентства

Українцям розповіли, що напередодні Дня пам'яті Героїв Крут - 28 січня 2026 року - онлайн зустріч провели:

голова УІНП Олександр Алфьоров;

представники Української асоціації студентів - УАС (голови студентських рад провідних українських університетів);

студенти.

В цілому до спілкування онлайн щодо ініціатив у сфері національної пам'яті долучилися понад 160 осіб.

Саме тоді обговорили пропозицію Української асоціації студентів щороку 29 січня - у День пам'яті Героїв Крут - відзначати День українського студентства.

В УІНП зауважили, що учасники дискусії говорили, зокрема, про:

тяглість боротьби України за незалежність;

роль студентства у збереженні пам'яті;

можливості участі молоді в просвітницьких, дослідницьких і комунікаційних проектах.

Олександр Алфьоров під час онлайн-зустрічі (ілюстрація: uinp.gov.ua)

Коли українці відзначають День студента сьогодні

Громадянам нагадали, що сьогодні в Україні відзначають міжнародний День студента 17 листопада - на знак пам'яті про чеських студентів, які у 1939 році виступили проти нацистського режиму.

"Хоча, нещодавно, у нас була поширена російська традиція відзначення "Тетяниного дня", - додали в УІНП.

Чим важливий День українського студентства

В Українському інституті національної пам'яті наголосили, що українська історія має власний, не менш промовистий приклад студентського героїзму - бій під Крутами, який:

стався раніше;

увійшов у пам'ять як один із перших проявів молодіжного спротиву заради незалежності.

"Для українців Крути - це не запозичений символ, а частина власного історичного досвіду", - додали у прес-службі установи.

Саме тому в УАС вважають, що дедалі актуальнішою стає пропозиція встановити День українського студентства 29 січня - у День пам'яті Героїв Крут (який понад століття уособлює боротьбу, відповідальність і готовність молоді захищати свою державу).

Якого висновку щодо свята дійшли учасники дискусії

Насамкінець в УІНП поділились, що після конструктивної дискусії українська студентська спільнота підтримала ідею запровадити День українського студентства в День пам'яті Героїв Крут.

На думку учасників онлайн-зустрічі, такі ініціативи:

зміцнюють патріотизм;

допомагають зберігати національну пам'ять;

підкреслюють активну роль студентства у суспільному діалозі.

Уточнюється, що запровадження цього дня покликане:

не лише вшанувати подвиг захисників під Крутами;

але й об'єднати сучасних студентів довкола спільних цінностей - патріотизму, жертовності та відданості Україні.

"Вдячні українській молоді за активну участь у вшануванні пам'яті та, що найважливіше, за переосмислення цієї події - від жалоби до героїзації бійців Крут і прив'язки вшанування до важливих дат", - підсумували в УІНП.