Поступление в магистратуру и аспирантуру 2026: как не пропустить регистрацию и когда экзамены
МОН Украины утвердило план поступления в магистратуру и аспирантуру в 2026 году. Следовательно ключевые этапы и даты испытаний для студентов и будущих ученых - уже известны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Главное:
- Обязательный экзамен: для поступления нужно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).
- Специальные экзамены: некоторые магистры дополнительно сдают единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ), а аспиранты - тест по методологии научных исследований.
- Формат: вступительные испытания проходят по технологиям внешнего независимого оценивания (ВНО).
- Этапы: вступительная кампания разделена на основную и дополнительную сессии (для тех, кто пропустил основную по уважительным причинам).
- Доступ к информации: приглашения-пропуска и оценки будут доступны в кабинетах абитуриентов онлайн.
Какие экзамены нужно сдавать в 2026 году
В Минобразования рассказали, что определили алгоритм проведения вступительных испытаний в 2026 году:
- в магистратуру;
- в аспирантуру.
Речь идет об утверждении календарных планов организации и проведения экзаменов для будущих магистров и аспирантов.
Сообщается, что в 2026 году вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру будут проходить по технологиям внешнего независимого оценивания (ВНО).
Обязателен при этом единый вступительный экзамен (ЕВЭ), который предусматривает:
- тест общей учебной компетентности (ТОУК);
- тест по иностранному языку.
Отмечается также, что дополнительно нужно будет сдать:
- поступающим в магистратуру по некоторым специальностям (их перечень будет указан в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году) - единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ);
- поступающим в аспирантуру - экзамен по методологии научных исследований.
МОН определило алгоритм вступительных испытаний в магистратуру и аспирантуру (инфографика: mon.gov.ua)
График вступительной кампании в магистратуру
Процесс поступления на второй (магистерский) уровень высшего образования будет происходить в 2026 году в сроки, приведенные ниже.
Основной период:
- регистрация - с 23 апреля по 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая);
- тестирование - с 26 июня по 14 июля;
- результаты - до 23 июля.
Дополнительный период:
- регистрация - с 26 до 28 мая (обработка документов длится до 1 июня);
- тестирование - с 3 до 21 августа;
- результаты - до 21 августа.
График вступительной кампании в магистратуру (скриншот: mon.gov.ua)
При этом приглашения-пропуска появятся в кабинетах участников:
- для основной сессии - до 19 июня;
- для дополнительной сессии - до 28 июля.
График вступительных испытаний в аспирантуру
Для поступающих, которые планируют получить степень доктора философии или доктора искусства, в 2026 году установлен календарный план, приведенный ниже.
Основной период:
- регистрация - с 23 апреля по 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая);
- тестирование - с 14 до 29 июля;
- результаты - до 7 августа.
Дополнительный период:
- регистрация - с 26 до 28 мая (обработка документов длится до 1 июня);
- тестирование - с 24 до 28 августа;
- результаты - до 4 сентября.
График вступительных испытаний в аспирантуру (скриншот: mon.gov.ua)
Информацию о месте и времени проведения в своих кабинетах:
- участники основной сессии получат до 19 июня;
- участники дополнительной сессии - до 19 августа.
Кто может принять участие в дополнительной сессии
В завершение в МОН объяснили, что дополнительная сессия доступна тем, кто по уважительным причинам:
- не смог принять участие в тестировании основной сессии;
- не смог начать или завершить выполнение заданий вступительного испытания;
- выбрал проходить ЕПВИ по направлениям, предметные тесты по которым проходят одновременно во время основной сессии.
