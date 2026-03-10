ua en ru
Вт, 10 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Поступление в магистратуру и аспирантуру 2026: как не пропустить регистрацию и когда экзамены

13:30 10.03.2026 Вт
3 мин
Готовиться к вступительной кампании лучше заранее
aimg Ирина Костенко
Поступление в магистратуру и аспирантуру 2026: как не пропустить регистрацию и когда экзамены Поступление в магистратуру или аспирантуру - ответственный этап в жизни каждого студента (фото иллюстративное: Getty Images)

МОН Украины утвердило план поступления в магистратуру и аспирантуру в 2026 году. Следовательно ключевые этапы и даты испытаний для студентов и будущих ученых - уже известны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Читайте также: Не только штурмовики? Какие на самом деле специальности и бонусы предлагают курсантам военные вузы

Главное:

  • Обязательный экзамен: для поступления нужно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).
  • Специальные экзамены: некоторые магистры дополнительно сдают единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ), а аспиранты - тест по методологии научных исследований.
  • Формат: вступительные испытания проходят по технологиям внешнего независимого оценивания (ВНО).
  • Этапы: вступительная кампания разделена на основную и дополнительную сессии (для тех, кто пропустил основную по уважительным причинам).
  • Доступ к информации: приглашения-пропуска и оценки будут доступны в кабинетах абитуриентов онлайн.

Какие экзамены нужно сдавать в 2026 году

В Минобразования рассказали, что определили алгоритм проведения вступительных испытаний в 2026 году:

  • в магистратуру;
  • в аспирантуру.

Речь идет об утверждении календарных планов организации и проведения экзаменов для будущих магистров и аспирантов.

Сообщается, что в 2026 году вступительные испытания в магистратуру и аспирантуру будут проходить по технологиям внешнего независимого оценивания (ВНО).

Обязателен при этом единый вступительный экзамен (ЕВЭ), который предусматривает:

  • тест общей учебной компетентности (ТОУК);
  • тест по иностранному языку.

Отмечается также, что дополнительно нужно будет сдать:

  • поступающим в магистратуру по некоторым специальностям (их перечень будет указан в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году) - единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ);
  • поступающим в аспирантуру - экзамен по методологии научных исследований.

Поступление в магистратуру и аспирантуру 2026: как не пропустить регистрацию и когда экзаменыМОН определило алгоритм вступительных испытаний в магистратуру и аспирантуру (инфографика: mon.gov.ua)

График вступительной кампании в магистратуру

Процесс поступления на второй (магистерский) уровень высшего образования будет происходить в 2026 году в сроки, приведенные ниже.

Основной период:

  • регистрация - с 23 апреля по 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая);
  • тестирование - с 26 июня по 14 июля;
  • результаты - до 23 июля.

Дополнительный период:

  • регистрация - с 26 до 28 мая (обработка документов длится до 1 июня);
  • тестирование - с 3 до 21 августа;
  • результаты - до 21 августа.

Поступление в магистратуру и аспирантуру 2026: как не пропустить регистрацию и когда экзаменыГрафик вступительной кампании в магистратуру (скриншот: mon.gov.ua)

При этом приглашения-пропуска появятся в кабинетах участников:

  • для основной сессии - до 19 июня;
  • для дополнительной сессии - до 28 июля.

График вступительных испытаний в аспирантуру

Для поступающих, которые планируют получить степень доктора философии или доктора искусства, в 2026 году установлен календарный план, приведенный ниже.

Основной период:

  • регистрация - с 23 апреля по 14 мая (обработка документов продолжается до 19 мая);
  • тестирование - с 14 до 29 июля;
  • результаты - до 7 августа.

Дополнительный период:

  • регистрация - с 26 до 28 мая (обработка документов длится до 1 июня);
  • тестирование - с 24 до 28 августа;
  • результаты - до 4 сентября.

Поступление в магистратуру и аспирантуру 2026: как не пропустить регистрацию и когда экзаменыГрафик вступительных испытаний в аспирантуру (скриншот: mon.gov.ua)

Информацию о месте и времени проведения в своих кабинетах:

  • участники основной сессии получат до 19 июня;
  • участники дополнительной сессии - до 19 августа.

Кто может принять участие в дополнительной сессии

В завершение в МОН объяснили, что дополнительная сессия доступна тем, кто по уважительным причинам:

  • не смог принять участие в тестировании основной сессии;
  • не смог начать или завершить выполнение заданий вступительного испытания;
  • выбрал проходить ЕПВИ по направлениям, предметные тесты по которым проходят одновременно во время основной сессии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине могут ввести новый важный праздник для студентов.

Кроме того, мы объясняли, сколько иностранных студентов в Украине и на кого они учатся.

Читайте также о регистрации на НМТ-2026 - как создать свой кабинет, что станет основанием для отказа и что делать в такой ситуации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МОН Вступительная кампания Студенты Советы Ученые Образование в Украине Вузы
Новости
Дефицита не будет? Почему падение цен на нефть не остановит подорожание топлива в Украине
Дефицита не будет? Почему падение цен на нефть не остановит подорожание топлива в Украине
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко