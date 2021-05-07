Встреча Зеленского с Блинкеном, новые потери на Донбассе и перестрелка в Рио-де-Жанейро: новости за 6 мая

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, в масштабной перестрелке в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека. Подробнее о том, что произошло в четверг, 6 мая, - в материале РБК-Украина.

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Зеленский провел встречу с Блинкеном: основные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели встречу. 6 мая Блинкен находился с рабочим визитом в Киеве.

По итогу встречи политики провели совместную пресс-конференцию. Об основных заявлениях читайте в материале РБК-Украина

Обстрелы на Донбассе: погибли двое украинских военнослужащих

6 апреля по состоянию на 18:00 на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима "тишины". Оккупанты применяли минометы 82-го калибра, а также гранатометы. В результате обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.

Вблизи Новотроицкого под вражеским обстрелом погиб военный из состава Объединенных сил. Также один украинский воин получил ранение. Позже в результате вражеского обстрела еще один военнослужащий получил смертельное огнестрельное пулевое ранение. Подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.

В Виннице произошел масштабный пожар: горел офисный центр

6 мая в Виннице загорелся офисный центр, на месте наблюдался масштабный пожар. В результате ЧП погиб человек.

Спасателям удалось предотвратить переброску огня на расположенное под одной крышей помещение "Укргазбанка" и кафе. В 14:11 пожар был локализован, а в 16:20 – ликвидирован. К борьбе с огнем от ГСЧС было привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники l

В масштабной перестрелке в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека

В ходе спецоперации бразильской полиции на севере Рио-де-Жанейро в районе Жакарезиньо (район с фавелами) утром 6 мая произошла перестрелка, в результате которой погибли 23 человека. Операция проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Отмечается, что в ходе масштабной перестрелки был убит полицейский Андре Фриас выстрелом в голову, также погибли 22 подозреваемых. Пострадали два пассажира метро и два сотрудника полиции.

Мы стоим на краю пропасти: генсек ООН заявил о рекордном повышении температуры Земли

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление о глобальном потеплении. По его словам, человечество оказалось на краю пропасти.

По словам Гутерриша, 2020 год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. В прошлом году температура Земли достигла рекордно высокого уровня за 3 млн года.

Состояние самых богатых украинцев за год выросло на 40%: кто возглавляет рейтинг Forbes

Совокупное состояние ста богатейших украинцев в 2021 году достигло 44,5 млрд долларов. За последний год оно увеличилось на 42% (на 13,1 млрд долларов). Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который публикует украинский Forbes.

Рейтинг традиционно возглавляет олигарх Ринат Ахметов. Второе место в списке самых богатых украинцев, снова занял владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук. На третьем городе - Константин Жеваго.

В Украину несется шторм с грозами и ливнями: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине существено испортится 7 мая. Синоптики прогнозируют в некоторых областях штормовой ветер, грозы и ливни. Вместе с атмосферным фронтом придет похолодание.

В столице объявили первый уровень опасности.