Масштабный пожар в Виннице ликвидировали

В результате пожара в офисном помещении в Виннице, на улице Бевза, 34, погиб один человек. Пожар ликвидировали в 16:20.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре поступило 6 мая в 12:34. К месту чрезвычайного происшествия были направлены дежурные караулы всех Государственных пожарно-спасательных частей Виннице.

Спасателям удалось предотвратить переброску огня на расположенное под одной крышей помещение "Укргазбанка" и кафе.

"В 14:11 пожар локализован, а в 16:20 - ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека", - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем от ГСЧС было привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.