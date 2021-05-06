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Масштабный пожар в Виннице ликвидировали

Новина українською → Винница, Четверг 06 мая 2021 17:16
Масштабный пожар в Виннице ликвидировали Фото: пожар в Виннице ликвидировали (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В результате пожара в офисном помещении в Виннице, на улице Бевза, 34, погиб один человек. Пожар ликвидировали в 16:20.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Сообщение о пожаре поступило 6 мая в 12:34. К месту чрезвычайного происшествия были направлены дежурные караулы всех Государственных пожарно-спасательных частей Виннице.

Спасателям удалось предотвратить переброску огня на расположенное под одной крышей помещение "Укргазбанка" и кафе.

"В 14:11 пожар локализован, а в 16:20 - ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека", - говорится в сообщении.

К борьбе с огнем от ГСЧС было привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

Напомним, полиция открыла дело из-за масштабного пожара в Виннице. Правоохранители расследуют нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на ходу загорелся автобус с пассажирами. Автобус компании Ecolines полностью выгорел, но люди успели выйти из него с вещами, пострадавших не было.

Также недавно в городе Рубежное Луганской области на территории воинской части произошло возгорание бензовоза.

Отметим, в Украине с 17 апреля препятствование проверкам пожарной безопасности наказывают штрафами. Соответствующий закон вступил в силу.

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