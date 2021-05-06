На месте пожара в Виннице есть погибший, огонь перебросился на склады

Масштабный пожар в Виннице в офисном центре перебросился на склады. Спасатели обнаружили одного погибшего.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям .

Сообщается, что сегодня в 12:34 поступило сообщение о пожаре в офисных помещениях на ул. Бевза, 34. На место прибыли дежурные караулы всех пожарно-спасательных частей Винницы. Спасатели предотвратили распространение огня на помещение "Укргазбанка" и кафе, но из-за сильного ветра огонь перебросился на складские помещения.

"В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пожар тушат 60 спасателей.