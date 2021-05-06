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На месте пожара в Виннице есть погибший, огонь перебросился на склады

Новина українською → Винница, Четверг 06 мая 2021 14:37
На месте пожара в Виннице есть погибший, огонь перебросился на склады Фото: тушение пожара в Виннице (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Масштабный пожар в Виннице в офисном центре перебросился на склады. Спасатели обнаружили одного погибшего.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня в 12:34 поступило сообщение о пожаре в офисных помещениях на ул. Бевза, 34. На место прибыли дежурные караулы всех пожарно-спасательных частей Винницы. Спасатели предотвратили распространение огня на помещение "Укргазбанка" и кафе, но из-за сильного ветра огонь перебросился на складские помещения.

"В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело одного погибшего человека", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пожар тушат 60 спасателей.

Напомним, накануне в Одесской области на ходу загорелся автобус компании Ecolines с пассажирами. Пострадавших не было, а автобус выгорел полностью. По уточненным данным, в салоне было 60 человек, все они успели выйти из автобуса.

А 4 мая во Львове горела гостиница "Джем", администрация эвакуировала всех посетителей. Обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.

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