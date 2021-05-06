Зеленский провел встречу с Блинкеном: основные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели встречу. Сегодня Блинкен находится с рабочим визитом в Киеве.

Фундаментальный год в отношениях Украины и США

Глава государства заявил, что 2021 год будет фундаментальным в отношениях Украины и США. Зеленский также отметил, что пригласил президента США на первый саммит Крымской платформы, который запланирован на август.

"Я пригласил президента США и вице-президента. Мы верим, что в этот год США обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами", - отметил украинский лидер.

Приглашение Байдена в Украину

Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить Украину в этом году, но пока неизвестно, в каком формате может состояться такая встреча.

"Да, я пригласил президента США с официальным визитом приехать в Украину в этом году. Я не знаю, в каком формате может произойти эта встреча - это зависит от двух стран. Сейчас приглашение президент США от нашей страны получил. Я верю, что эта встреча будет, она важна для обеих наших стран", - сказал глава государства.

В свою очередь Блинкен отметил, что сейчас американский лидер не совершает никаких международных визитов из-за пандемии COVID-19. Но заверил, что как только сможет, Джо Байден посетит Украину.

"Я благодарен за приглашение посетить Украину, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь... Мы найдем соответствующее время, чтобы приехать в Украину. Президент уже четыре месяца в офисе, но в ближайшее время возможно он сможет с визитом выезжать со страны и вернется в Украину, когда сможет", - заявил госсекретарь.

Российская агрессия

Блинкен заявил, что российские войска отвели от границ Украины, но только частично. Штаты подчеркнули поддержку Украины.

Госсекретарь США призвал РФ прекратить агрессию в отношении Украины.

"Силы РФ были отведены от границы Украины, но некоторые остаются. Мы наблюдаем за ситуацией очень тщательно. Есть жертвы на контактной линии, также кибератаки. Все это происходит каждый день. Мы против действий РФ по дестабилизации в Украине", - подчеркнул Блинкен.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что из оккупированного Крыма ушло лишь 3,5 тысячи российских военных. Поэтому угроза с оккупированных территорий и со стороны границ остается.

"Пока нигде больше уменьшения мы не видим. Мы считаем, что это снижение медленное. Поэтому, вероятно, угроза может быть. Никто не хочет сюрпризов", - сказал украинский лидер.

Вместе с тем он заявил об уменьшении количества снайперских выстрелов на востоке Украины.

Борьба с коррупцией

Госсекретарь США отметил необходимость борьбы с коррупцией в нашей стране. По его словам, этот вопрос является одним из самых важных для украинского народа.

Стороны обсудили вопрос реформирования институтов в Украине.

По словам Блинкена, есть много разных интересов, которые выступают против усилий Украины по реформированию и борьбе с коррупцией.

"К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние силы, такие как олигархи и мощные личности, которые преследуют собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины. И поэтому борьба с коррупцией является одним из важнейших вопросов для украинского народа и решающим для улучшения его жизни", - заявил госсекретарь США.

Альянс между Украиной и США

Зеленский и Блинкен также обсудили вопрос альянса между двумя странами. Однако украинский президент заявил, что на сегодня рано говорить о деталях будущего соглашения.

Он поблагодарил США за двухпартийную поддержку и за увеличение военной и финансовой поддержки.

"Отдельно мы проговорили фундаментальный формат поддержки. Мы говорили о вопросе альянса и возможного двустороннего очень серьезного соглашения. Но этот вопрос будущего, сейчас рано говорить о деталях", - рассказал Зеленский.

Кроме того, стороны обсудили безопасность в Черноморском и Азовском регионах.

"Тут мы видим общие действия, и, я считаю, есть фундаментальная идея - пока тоже не буду говорить об этом публично. Нужно, чтобы все стороны согласовали эту идею и тогда мы все расскажем общественности", - добавил глава государства.

Единство с США по "Северному потоку-2"

Зеленский заверил, что Украина и США едины в вопросе строительства российского газопровода "Северный поток-2". Киев и Вашингтон выступают против него, несмотря на то, что позиция некоторых стран Европы не совпадает с украинской.

Глава государства подчеркнул, что для Украины это "тоже очень чувствительный вопрос".

"Я знаю, что в этом вопросе есть, к сожалению, разные позиции в Европе. Они иногда не общие с Украиной, но в этом вопросе мы вместе c США. Я им очень благодарен за эту поддержку и мощную санкционную политику", - заявил президент.