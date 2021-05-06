ЕС расширил список стран, въезд из которых разрешен. Украины в нем нет
Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешен на территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19. Но Украины в нем до сих пор нет.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.
Сообщается, что с 6 мая список пополнил Израиль. В перечень также входят Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд. Также в списке есть Китай, но границы для его граждан откроют после того, как сам Китай откроется доя европейцев.
Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и в случае необходимости может обновляться.
Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
Напомним, ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. При этом необходимо привиться любой из четырех одобренных вакцин - AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna.
Также сообщалось, что ЕС запустит паспорта вакцинации от COVID в середине июня.