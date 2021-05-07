Зустріч Зеленського з Блінкеном, нові втрати на Донбасі та перестрілка в Ріо-де-Жанейро: новини за 6 травня

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців, в масштабній перестрілці в Ріо-де-Жанейро загинули 23 людини. Детальніше про те, що сталося в четвер, 6 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

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Зеленський провів зустріч з Блінкеном: основні заяви

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен провели зустріч. 6 травня Блінкен перебував з робочим візитом у Києві.

За підсумком зустрічі політики провели спільну прес-конференцію. Про основні заяви читайте в матеріалі РБК-Україна.

Обстріли на Донбасі: загинули двоє українських військовослужбовців

6 квітня станом на 18:00 на Донбасі було зафіксовано 6 порушень режиму "тиші". Окупанти застосовували міномети 82-го калібру, а також гранатомети.В результаті обстрілів загинули двоє українських військовослужбоців.

Поблизу Новотроїцького під ворожим обстрілом загинув військовий зі складу Об'єднаних сил. Окрім цього один український воїн отримав поранення. Пізніше в результаті ворожого обстрілу ще один військовослужбовець отримав смертельне вогнепальне кульове поранення. Підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

У Вінниці сталася масштабна пожежа: горів офісний центр

6 травня у Вінниці загорівся офісний центр, на місці спостерігалася масштабна пожежа. В результаті НП загинула людина.

Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення "Укргазбанку" та кафе. О 14:11 пожежу локалізовано, а о 16:20 – ліквідовано. До боротьби з вогнем від ДСНС було залучено 60 осіб особового складу та 13 одиниць спецтехніки.

В масштабній перестрілці в Ріо-де-Жанейро загинули 23 людини

В ході спецоперації бразильської поліції на півночі Ріо-де-Жанейро в районі Жакарезіньо (район з фавелами) вранці 6 травня сталася перестрілка, внаслідок якої загинули 23 людини. Операція проводилася в рамках боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Зазначається, що в ході масштабної перестрілки був вбитий поліцейський Андре Фріас вистрілом у голову, також загинуло 22 підозрюваних. Постраждали два пасажири метро та два працівники поліції.

Ми стоїмо на краю прірви: генсек ООН заявив про рекордне підвищення температури Землі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зробив заяву про глобальне потепління. За його словами, людство опинилося на краю прірви.

За словами Гутерріша, 2020 рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. Минулого року температура Землі досягла рекордно високого рівня за 3 млн роки.

Статки найбагатших українців за рік зросли на 40%: хто очолює рейтинг Forbes

Сукупні статки ста найбагатших українців у 2021 році становлять 44,5 млрд доларів. За останній рік вони збільшилися на 42% (на 13,1 млрд доларів). Про це свідчать дані рейтингу, який публікує український Forbes.

Рейтинг традиційно очолює олігарх Рінат Ахметов. Друге місце, у списку найбагатших українців, знову посів власник групи "Інтерпайп" Віктор Пінчук. На третьому місті - Костянтин Жеваго (Ferrexpo).

В Україну мчить шторм з грозами і зливами: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні суттєво зіпсується 7 травня. Синоптики прогнозують у деяких областях штормовий вітер, грози та зливи. Разом з атмосферним фронтом прийде похолодання.

В столиці оголосили перший рівень небезпеки.