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В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр

Новина українською → Винница, Четверг 06 мая 2021 13:55
В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр Фото: пожар в Виннице (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Украина

В Виннице загорелся офисный центр, на месте наблюдается масштабный пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что загорелось трехэтажное офисное здание на улице Бевза, 34. Пожар возник на третьем этаже. По состоянию на сейчас огнем охвачен третий этаж и крыша.

К тушению привлечены 50 человек и 10 единиц техники управления ГСЧС в Винницкой области. Причины пожара пока неизвестны.

Фото: пожар в Виннице (vinnitsa.info)

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области на ходу загорелся автобус с пассажирами. Автобус компании Ecolines полностью выгорел, но люди успели выйти из него с вещами, пострадавших не было.

До этого во Львове горела гостиница "Джем", администрация эвакуировала всех посетителей. Обошлось без жертв и пострадавших. Возгорание возникло в перекрытии между мансардным этажом и крышей. Через час после звонка пожар локализовали, еще через 20 минут полностью потушили.

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