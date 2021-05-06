В Виннице масштабный пожар: горит офисный центр

В Виннице загорелся офисный центр, на месте наблюдается масштабный пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям .

Сообщается, что загорелось трехэтажное офисное здание на улице Бевза, 34. Пожар возник на третьем этаже. По состоянию на сейчас огнем охвачен третий этаж и крыша.

К тушению привлечены 50 человек и 10 единиц техники управления ГСЧС в Винницкой области. Причины пожара пока неизвестны.

Фото: пожар в Виннице (vinnitsa.info)